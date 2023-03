Grantchester od úterý na Nova Gold

06.03.2023 11:54

DNES!

Po úspěchu krimiseriálu Otec Brown sáhli v roce 2014 britští tvůrci znovu do osvědčených vod a přivedli na televizní obrazovky dalšího chytrého duchovního, který umí díky svému geniálnímu postřehu a smyslu pro detail řešit zapeklité kriminální případy.

Tentokrát ovšem muže v kolárku značně omladili a dali mu sympatickou tvář herce Jamese Nortona. A tak se zrodil reverend anglikánské církve Sidney Chambers působící v poválečném období v malebném městečku Grantchester nedaleko Cambridge. Jeho literárním otcem je u nás málo známý anglický spisovatel James Runcie.

Tento zkušený dokumentarista a romanopisec si byl dobře vědom, že jeho hrdina musí být něčím čtenářům sympatický a ne u všech to asi bude víra v Boha. A tak mladý kněz Sidney, který svého Pána našel až na sklonku druhé světové války, během níž patřil k elitním oddílům Skotské gardy, a často viděl to, nač by nejraději zapomněl, není úplně příkladným sluhou Božím. K jeho zlozvykům patří především kouření - a také se, po pravdě řečeno, rád napije něčeho tvrdšího, nejraději whisky. A nesmíme zapomenout na jeho oblibu v jazzových melodiích, což v prudérní Anglii nepatřilo v té době k „dobrým mravům“.

▲ Seriál Grantchester uvede Nova Gold (foto: TV Nova)

Kromě toho všeho je mladý duchovní ještě „postižen“ hlubokou láskou k dívce Amandě Hopkinsové (hraje ji Morven Christieová), která je pro něj kvůli svému vyššímu společenskému postavení nedosažitelná, a tak musí být jenom jejím kamarádem. Jak vidíte, Sidney Chambers by mohl mít dost starostí sám se sebou, ale on se rozhodl, že prioritní je pro něj služba svým bližním, která pochopitelně zahrnuje i chytání a odhalování lumpů všeho druhu, kteří zamořují jinak krásnou okolní krajinu. V tom mu pilně pomáhá policejní inspektor Geordie Keating (Robson Green). Ačkoliv se ti dva zpočátku dost „nemuseli“, nakonec, jak už to v seriálech bývá, se z nich stala dobrá a velmi efektivní dvojka.

Dodejme ještě, že k seriálu neodmyslitelně patří i Chambersova farská hospodyně paní Maguireová (Tessa Pake-Jonesová), která se přísně snaží dohlížet na mladého kněze a jeho výstřelky. Ne vždy se jí to však daří. Seriál

Grantchester je klasickou ukázkou klidné a chytré detektivky, v níž více než strhující akce hrají roli kombinační schopnosti hlavních představitelů a jejich umění pochopit a vcítit se do myšlení místních lidí. Divák je dějem veden postupně pomocí dobře promyšlených dialogů a následně se vyvíjejících zápletek, jejichž výsledkem je odhalení nejen pachatele, ale i celkového pozadí zločinu.

Co možná nevíte o seriálu Grantchester:

- Představitel hlavní role James Norton o svém hrdinovi prohlásil: „ Na vikáři Sidneym Chambersovi je mi sympatické, že řeší úplně stejné problémy jako všichni mladí lidé. Přemýšlí, čím může být ostatním užitečný, jak naplnit svoje sny, jak získat ženu, po které touží...A všechno se snaží dělat správně. Ale někdy je hrozně těžké poznat, co je správné a co ne .“

- James Norton se narodil v Londýně, ale v mládí studoval na střední římskokatolické církevní škole v Ampleforth a následně i tři roky teologii na cambridgeské univerzitě. Pak odcestoval na rok do Indie, kde se zajímal o hinduismus a budhismus. Má tedy pro postavu reverenda Sidneyho Chamberse ty nejlepší předpoklady.

- Herec James Norton v jednom rozhovoru vzpomínal, jak během studií mu byly v místním dramatickém kroužku kvůli jeho vzhledu a modrým očím svěřovány převážně dívčí a ženské role a jeho spolužáci si jej proto často dobírali. Šokem pro ně pak bylo, když v pozdějším věku dostal Norton v populárním krimiseriálu Šťastné údolí roli nebezpečného psychopatického zločince Tonyho.

zdroj: Nova