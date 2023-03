JustWatch CZ: Top filmy na HBO Max v prvním roce provozu

10.03.2023 12:42

DNES!

Jaké filmy a seriály sledovali uživatelé v České republice na nové streamovací službě HBO Max? To zjišťoval průvodce streamovacími platformami JustWatch. Na HBO Max se zaměřil především z toho důvodu, že nedávno oslavila první výročí svého provozu.

Placená streamovací SVOD služba HBO Max nahradila původní videoslužbu HBO GO.

▲ TOP 10 filmů na HBO Max podle služby JustWatch CZ (foto: JustWatch)

Nejvyhledávanějším filmem na HBO Max od 8. března 2022 do 8. března 2023 se podle JustWatch CZ stal akční snímek "Batman" (2022). Druhý nejžádanější byl akční titul "Spider-Man: Bez domova" (2021). Top trojku uzavírá thriller "To nic, drahá" (2022).

V žebříčku figuruje také biografický film "Elvis" (2022) či klasika - fantasy film "Harry Potter a Kámen mudrců" (2001).

▲ TOP 10 seriálů na HBO Max podle služby JustWatch CZ (foto: JustWatch)

Mezi seriály byl souboj dvou velmi úspěšných titulů - fantasy seriálu "Rod Draka" (2022) a dramatického seriálu "The Last of Us" (2023). Třetím nejúspěšnějším seriálem na HBO Max podle JustWatch CZ je historický seriál "Pluk mizerů" (2022).

Mezi TOP 10 seriály v žebříčku figurují také tituly "Živí mrtví", "Hra o trůny" či seriálová klasika "Přátelé".

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.