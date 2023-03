TV Prima chystá minisérii Poslední oběť

20.03.2023 13:25

DNES!

Tragická nehoda, jeden archeolog, kněz, psycholožka a velké tajemství. Televize Prima nabídne divákům minisérii Poslední oběť, ve které jediná žena roztočí kolotoč událostí.

Tragické události v životě archeologa Tomáše Hrubana (Lukáš Vaculík) významně ovlivní osudy sourozenců - kněze Alberta Macha (Marek Lambora) a jeho sestry, terapeutky Stely Skoumalové (Markéta Plánková).

▲ Minisérie Poslední oběť (foto: FTV Prima)

On váhá, zda se vydat na cestu vědy, nebo se držet své víry, ona prožívá krizi se svým manželem Liborem (Jiří Dvořák). Ve chvíli, kdy řeší své životy, objeví se vdovec, archeolog Tomáš, který se snaží vyrovnat se smrtí své ženy Táni (Adéla Gondíková). Jenže co se na první pohled může zdát jako nehoda, nemusí být pravda.

Čtyřdílná minisérie Poslední oběť z rukou Kateřiny a Jitky Bártů se divákům představí 29. března na obrazovkách televize Prima. Policie začne vyšetřovat autonehodu vědkyně PhDr. Táni Hrubanové (Adéla Gondíková), záhy ale zazní verdikt - vražda! Tomáš a Albert jsou tak postaveni do rolí jak podezřelých a obětí, tak i vyšetřovatelů. Přes vzájemné neshody spolu musí pátrat po pravdě. „ Asi dva natáčecí dny mi trvalo, než jsem toho Alberta našel. Partneřím v ústřední trojici s Lukášem a Markétou a je to zajímavé. V kostýmu kněze se cítím docela dobře, protože on není moc na módu, a i když chodí v civilu, tak je mi nakonec pohodlnější ta sutana ,“ přiznává Marek Lambora, který nahodil plnovous, ztmavil vlasy a převtělil se do mladého kněze.

▲ Minisérie Poslední oběť (foto: FTV Prima)

O archeologa Tomáše Hrubana, který se snaží psychicky vyrovnat se ztrátou manželky, se divákům představí Lukáš Vaculík. „Tomáš není na první pohled moc čitelný a to mi vyhovuje, protože takové postavy mám rád. Nechal jsem si od Kateřiny a Jitky Bártů poslat scénář, přečetl si ho a s chutí na něj kývl,“ prozrazuje Lukáš Vaculík.

Pomoc vyrovnat se se smrtí manželky má Tomášovi Stela Skoumalová, vyhledávaná psycholožka a vztahová terapeutka. „ Stela se věnuje i skupinové terapii, konkrétně pro vdovce. Potkává na ní sympatického muže, který ale nepřišel náhodou. Začne se rozehrávat napínavý příběh plný záhad s překvapivým koncem ,“ poodhaluje svou postavu Markéta Plánková a dodává, že její postava má těch tajemství v zásobě rozhodně víc.

Kdo zabil vědkyni a jaký k tomu měl důvod? Odpovědi divákům dá Poslední oběť, kde se objeví nejen ústřední trojice, ale i Pavel Řezníček, Olga Želenská, Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Marek Němec, Jiří Ployhar, Ivana Korolová, Pavla Vitázková, Dana Morávková, Hana Kusnejerová nebo Kristýna Badinková.

zdroj: FTV Prima