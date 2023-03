MALL.TV se k 1. dubnu mění na Fameplay

31.03.2023 13:54

DNES!

Po odprodeji Mall Group polskému Allegru končí s březnem i licence na používání značky MALL.TV. Diváci tak své oblíbené pořady od 1. dubna najdou nejen na stránce Fameplay.tv, kam bude současná MALL.TV přesměrována, ale i na všech ostatních platformách, kde jsou zvyklí si své pořady pouštět.

Už několik let se totiž tým tvůrců, který se se změnou názvu nemění, věnuje omnichannel distribuci jednotlivých pořadů i jejich formátové různorodosti. Nově pak chystá pořady i pro mezinárodní publikum.

Od 1. dubna bude značka MALL.TV na současné platformě i na všech dalších distribučních kanálech nahrazena značkou Fameplay. Doména mall.tv bude automaticky přesměrována na Fameplay.tv. “Už dva roky si značku MALL.TV pouze pronajímáme. Přejmenování tudíž bylo nevyhnutelné. Diváci, kteří jsou zvyklí konzumovat námi vyrobený obsah, však o nic nepřijdou. Populární pořady najdou i nadále na YouTube, Stream.cz, sociálních sítích, nebo v televizních vysíláních. A samozřejmě také na nové video platformě Fameplay.tv,“ popisuje Lukáš Záhoř, šéfproducent Fameplay.

▲ Nové logo služby Fameplay (foto: Fameplay)

Omnichannel distribuce v pojetí týmu Fameplay znamená například to, že se satirický deník Události Luďka Staňka kromě domovské platformy objevuje na YouTube a Stream.cz, vertikální verze pak na Instagramu, Facebooku, Twitteru, a TikToku. Pořad má i svou televizní verzi s názvem Luděk Staněk se zlobí, která běžela na Prima COOL. Pro televizi Nova Action pak tvůrci Fameplay vyrábí reality show BeerMaster a automagazín Svět motorů. “ Vidíme, že se diváci jednotlivých platforem takřka nepřekrývají. Na každém novém kanálu tak můžeme oslovit nové lidi. My se navíc snažíme jít divákům a jejich zvykům maximálně naproti ,“ doplňuje Lukáš Záhoř.

Tím ale tým Fameplay nekončí. Hledá cesty, jak oslovit i mezinárodní publikum, a to primárně na YouTube. Už nyní jsou vybrané epizody o mezinárodně slavných stavbách s Adamem Gebrianem k dispozici s titulky ve 20 světových jazycích. Takovým příkladem může být epizoda o vile Tugendhat. V současné chvíli tvůrci pracují i na verzi s anglickým dabingem. Na YouTube najdeme i anglický spin-off Událostí Luďka Staňka. Ten pod názvem The Last Show připravuje tentýž tým scenáristů. Na YouTube najdou diváci i anglickou verzi Vesmírných zpráv Dušana Majera jako Space Flight News. A již brzy startuje pořad, respektive YouTube kanál, s názvem 10-minute biographies, který je anglickou mutací pořadu Životy slavných týmu Pavla Zuny.

▲ Lukáš Záhoř, šéfproducent Fameplay (foto: Fameplay)

Novou vizuální identitu pro Fameplay zajistilo Studio Najbrt. Na kreativní a strategické myšlence se podílel marketingový stratég Milan Šemelák. K novému názvu ještě Lukáš Záhoř dodává: “ Název Fameplay nevznikl náhodou. Cestu k proslavení absolvujeme s tématy a tvářemi, které mají co říct, opakovaně. Tahle hra a sázka na sílu sdělení naši partu baví. Název je tak zároveň příslibem něčeho nového. O co přesně půjde, již brzy oznámíme .“

Dodejme, že MALL.TV je na českém trhu od roku 2018. Vznikla jako internetová televize tvořená pro Mall Group. Dva roky po svém vzniku vstoupila i na slovenský trh. Když před dvěma lety koupilo polské Allegro Mall Group, divize MALL.TV nebyla součástí prodeje. Už v roce 2021 se osamostatnila a jejím 100% vlastníkem se stala společnost Czech Media Invest Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Společnost s obchodním jménem Czech Video Center si brand MALL.TV od Allegro Group pouze pronajímala. Ke konci března letošního roku tento pronájem končí.

zdroj: Fameplay