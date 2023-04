Poslední řada seriálu Endeavour na Epic Drama

03.04.2023 16:39

DNES!

Inspektor Endeavour Morse je již dlouhá desetiletí přítomen na televizních obrazovkách. Po úspěšném původním seriálu jednoduše nazvaném “Inspektor Morse“ natáčeném mezi lety 1987 a 2000 si u diváků našla oblibu i série “Endeavour“, jejímž hrdinou je ještě mladý Morse, který rozplétá kriminální případy v šedesátých letech v Oxfordu.

Od roku 2012 jste mohli vidět již 8 napínavých sérií, v nichž hlavní roli ztvárnil Shaun Evans. Poslední devátou řadu můžete shlédnout v dubnu na Epic Drama. A věřte, že jde opravdu o konec této série. Tři díly plné napětí tak uzavřou další kapitolu úspěšné kriminální řady.

„Nejde pokračovat do nekonečna. Myslím, že každý ví, že je čas skončit,“ uvedl Shaun Evans po natočení deváté série a dodává: „Bylo by hloupé dále pokračovat. Končit se má ve správný čas a důstojně.“

▲ Seriál Endeavour (foto: Viasat/Epic Drama)

Děj první části se odehrává v roce 1972. Vyšetřování dvou zvláštních úmrtí tentokrát zavede Endeavoura (Shaun Evans) a jeho parťáka Thursdaye (Roger Allam) do prostředí známého oxfordského orchestru, který skrývá jakési tajemství. Mezitím však dojde k další vraždě a vyšetřovatelům začne být jasné, že nejsou na stopě obyčejnému zločinci. Stopy totiž vedou do těch nejvyšších kruhů. I další části budou tajemné, jak se na mlhavou Anglii sluší.

Shaunu Evansovi, představiteli Endeavoura, a Rogeru Allamovi, představiteli Thursdaye, jsme při příležitosti poslední série položili několik otázek.

▲ Seriál Endeavour (foto: Viasat/Epic Drama)

Shaune, jak hodnotíte závěr série?

„Někdy je těžké dotáhnout vše do konce tak, aby byli uspokojeni všichni. Nám se to snad povedlo, což ukazuje, že jsme sice malý, ale kreativní tým, který dělá svoji práci dobře. Moc lidí nám do práce nemluvilo, a tak si myslím, že jsme se všichni shodli na tom, jak by celá série měla skončit. Jsme zkrátka na stejné vlně a doufáme, že i diváci budou náš názor sdílet.“

Chtěl byste něco sdělit divákům a kolegům?

„Jsem jim vděčný za to, jak nás celých 11 let podporovali. Na počátku, když se v roce 2012 natočil pilot, se mnohým úvod nezdál. Nakonec jsme ale dospěli k melancholickému závěru a já si uvědomil, že už nebudu s kolegy, kteří se stali mými přáteli, pracovat.“

A co Roger Allam, se kterým jste jako parťáci stáli celou dobu při sobě. Jaká s ním byla spolupráce?

„Od Rogera jsem se mnohé naučil, na obrazovce i mimo ni. Bylo mi ctí stát po jeho boku. Ta jeho úsporná gesta a vystupování...“

Co Vy na to Rogere?

„Na začátku jsme byli oba nervózní, ne jeden z druhého, ale jako tým jsme vykročili pravou nohou a našli způsob, abychom z každé scény vytěžili maximum. Se Shaunem jsme si sedli, jinak bychom nenatočili devět sérií.

Shaune, chtěl byste ještě něco k posledním třem dílům dodat?

„Důležité je, aby člověk nikdy nebyl úplně spokojený se svoji prací. Máte pak motivaci se zlepšovat a dostanete ze sebe to nejlepší. To je můj pohled na závěr. Co se týče příběhu, nastal čas za ním udělat tečku. Morse nikdy nezmiňuje Thursdaye jako staršího člověka, ale je jasné, jak se věci mají. A hlavní hrdina? Víme, že je vysoce kvalifikovaný policista, ale na úkor osobního štěstí. Kdyby měl ženu a dvě děti, byl by ve své práci stejně efektivní? Myslím, že tato série definitivně předurčila jeho osamělost, přestože mohl tolikrát natáhnout ruku a chopit se příležitosti. Ale tak to má v jeho světě být, protože o 15 let později, tedy v roce 1987, začíná osamocený “Inspektor Morse“ s Johnem Thawem v hlavní roli.“

Devátá řada seriálu Endeavour startuje 3. dubna ve 21:00 na Epic Drama.

