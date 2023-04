Eutelsat Hot Bird 13G na pozici 12E

14.04.2023 13:32

DNES!

Nový telekomunikační satelit Eutelsat Hot Bird 13G pro francouzského satelitního operátora Eutelsat je zaparkován na dočasné orbitální pozici 12°E, kde probíhají první technické testy před uvedením družice do komerčního provozu.

Připomeňme, že v ostrém provozu bude tento kosmický aparát pracovat na nedaleké pozici 13°E - tedy o jeden stupeň východněji.

Testy na této pozici mohou probíhat s ohledem na některé volné transpondéry na pozici 13°E a nehrozí tak zarušení z technických testů z pozice 12°E.

První testy nosné se objevily na kmitočtech 10,775 GHz, pol. H; 12,073 GHz, pol. V; 12,671 GHz, pol. V a 12,731 GHz, pol. H.

Transpondéry (frekvence) se během testů mohou měnit ale jen s ohledem na volné kmitočty na pozici 13°E, aby nedošlo k zarušení vysílání.

Eutelsat Hot Bird 13G je jedním ze dvou nových komunikačních satelitů, které byly vyneseny v závěru loňského roku. V tomto případě 3. listopadu 2022. O něco dříve - 15. října 2022 - byl do vesmíru dopraven satelit Eutelsat Hot Bird 13F. Ten se již nyní nachází na pozici 0,4 stupně východně, kde probíhají obdobné technické testy.

Oba nové satelity nahradí stávající družice Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C a Eutelsat Hot Bird 13E a zajistí kontinuitu služeb do dalších let - distribuci více než jednoho tisíce programů do více než 160 milionů domácností v Evropě, na Středním východě a v severní Africe.

zdroj: flysat.com + vl.info