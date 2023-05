Tajné dokumenty Vatikánu odhaleny na Viasat History

Zeptat se historika, zda by chtěl nahlédnou do vatikánských tajných archivů, je jako se ptát někoho, zda by nechtěl vyhrát miliony v loterii. Neřeknou ne.

Britský novinář, historik a spisovatel Guy Walters tuto loterii vyhrál a pro chystaný dokument, který odvysílá Viasat History, získal exkluzivní přístup do míst, kam mohou vkročit jen vyvolení. Výsledkem jeho bádání je unikátní dokument Tajné dokumenty Vatikánu odhaleny: Papež a ďábel.

▲ Tajné dokumenty Vatikánu odhaleny: Papež a ďábel uvede Viasat History (foto: Viasat)

Vatikán je právem považováno za svatý grál archivů. Přístup k miliardám stránek uchovávajících ty nejdůležitější informace nejen církevní historie nezíská jen tak někdo. Když Guy Walters dostal povolení, nemohl tomu uvěřit.

„ Je to jako výhra v loterii ,“ přiblížil historik své pocity, když si jej dokumentaristé přizvali ke spolupráci. „ Od té doby, co jsem napsal knihu Hunting Evil, ve které popisuji, jak nacisté po válce utekli, jsem doslova posedlý tím, jak se dostat do Vatikánského apoštolského archivu. Díky pracím Dana Browna a dalších si někteří lidé myslí, že odpověď na každé tajemství je pohřbena právě na tomto místě. Dokonce existují i tací, kteří věří, že skrývá tajemství o jiných světech, o kontaktech s mimozemšťany a podobně. Já mezi takové historiky nepatřím, ale myslím si, že archiv nám toho může hodně o spoustě věcí povědět. Co mě ale konkrétně zajímá, je skutečnost, jak se Vatikán choval v období rozmachu Třetí říše, ale i roky po jejím rozpadu ,“ přibližuje své pohnutky Walters a objasňuje tak jádro výzkumu pro dokument.

Právě nejednoznačný vztah mezi papežem Piem XII. a Adolfem Hitlerem je ústředním tématem série. Tým výzkumníků v čele s Waltersem se vydal hledat odpovědi na znepokojující otázky ohledně možné spolupráce církve s nacisty. Jak moc Pius XII. uchlácholil Hitlera? Snažil se papež pomáhat Židům?

Jaký byl vztah mezi Vatikánem a Mussolinim? Věděl Vatikán, co nacisté chystají? A chtěli skutečně nacisté papeže unést? Odpovědi nejen na tyto otázky byly skutečně zodpovězeny a na éru nenáviděného papeže vrhají zcela nové světlo. Více se ale dozvíte až v dokumente Odhalené tajné dokumenty Vatikánu: Pápež a diabol.

Guy Walters si z vatikánského archivu odnesl mnoho zvláštních pocitů. „ První věc, které si všimnete, že je skutečně obrovský. Pokrývá velikost městského bloku, který lemují police s dokumenty. Jsou to staleté záznamy, miliardy kusů papíru a pergamenu v několika patrech nad sebou ,“ popisuje místo fascinovaný vědec.

Prý by tam mohl strávit roky. Naštěstí měl k sobě zkušený tým historiků. Žádné tajemství objasňující smysl lidské existence tam sice nenašli, ale fakta, která vrhají nové světlo na jednu z nejtemnějších kapitol dvacátého století, mnohé překvapí. Proto se dívejte na dokument Tajné dokumenty Vatikánu odhaleny: Papež a ďábel, který Viasat History odvysílá v květnu každé pondělí ve 21:00.

