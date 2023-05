Fameplay se mění: Z tvůrce internetové tv na hráče stavícího tv

09.05.2023 18:15

Nový Fameplay, původně známá produkcí svých původních pořadů a internetové televize s názvem MALL.TV, výrazně mění svůj byznys model. Nově se zaměří na vytváření internetových televizí pro značky, tvůrce a sportovní organizace.

K tomuto účelu jim nabízí komplexní sadu produktů, které zahrnují nejen produkci obsahu, ale i chytré využití dat, vlastní technologické platformy a omnichannel distribuci hotového obsahu. Tento přístup v podstatě definuje, co dnes znamená pojem internetová televize.

Fameplay dnes oznámila svoji proměnu na tvůrce mezinárodních internetových televizí. Juraj Felix, CEO projektu Fameplay, tento přechod k novému fungování popisuje slovy: “ Náš nový obchodní model bude všem, kdo naši práci sledují delší dobu, připadat přirozený. Ještě pod značkou MALL.TV jsme vytvořili internetovou televizi, která propojila původní obsah s e-commerce tržištěm, a tím jsme pro dané tržiště otevřeli nový obchodní model. Tento model jsme s obměnami aplikovali pro potřeby Českého olympijského výboru v podobě Czechteam.tv, na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (kviff.tv) a při stavění inovativní televize k tématu leadershipu se společností Atairu (Atairu Leadership TV). Každou z těchto platforem jsme stavěli s ohledem na jejich různé obchodní cíle. A ve všech těchto projektech dále pokračujeme. Navíc ukazují, že se naše zaměření neustále točí kolem hledání cest, jak diváky obsahu přimět ke konkrétní akci - od nákupu, přes engagement, po vlastní touhu po vzdělání či změně. Nyní se nám díky exponenciálnímu technologickému pokroku navíc otevírá jedinečná příležitost škálovat naše kompetence na další trhy ."

Šíře produkčního záběru v kombinaci s novými technologiemi pomůže dostat obsah na mezinárodní trh i s lokálními rozpočty

Nová byznys strategie značky Fameplay se soustředí na zhodnocení obsahu za využití komplexních produkčních schopností, AI technologií, decentralizované creator ekonomiky a mezinárodní distribuce obsahu. Není to jen ambice. Na palubě Fameplay fungují týmy živých přenosů, televizní produkce, hrané tvorby i animace. K optimalizaci procesu výroby a distribuce obsahu doposud otestovaly přes stovku nástrojů umělé inteligence. Výsledkem je desetinásobný nárůst výstupních formátů videa (od vertical, horizontal, long, shorts, atd.), a navýšení dosahu o stovky procent. To vše při snížení jednotkových výrobních nákladů.

“ S využitím umělé inteligence umíme efektivně syntetizovat řeč z textu, lokalizovat celé řady pořadů, používat klonovaný hlas pro dabing protagonistů, optimalizovat výrobu krátkých formátů a náhledových fotek videí, transformovat fotografie na mluvící avatary, nebo generovat nový obsah úplně od nuly. Vše se neustále vyvíjí a zlepšuje. Zodpovědně proto alokujeme naše kapacity, abychom v rychlé adaptaci na vývoj v produkci videa šli mezi prvními v řadě. Jde totiž o vzorec, který nám umožňuje vyrábět a šířit na globálních trzích jakýkoliv kvalitní obsah, a to s lokálními rozpočty ," dodává Lukáš Záhoř, šéfproducent Fameplay.

Internetová televize není jen o produkci obsahu, ale o celkovém komplexním procesu tvorby

Na slova Lukáš Záhoře navazuje Juraj Felix popisem holistického procesu tvorby obsahu. Ten musí vždy začínat jasným cílem a odpovědí na otázku proč: " Mnoho zajímavých značek a komunit se snaží definovat odpověď na zásadní otázku: "Proč bychom měli být slavní?" A právě proto spolupracujeme s projektem Stage on Mars, studiem lidských perspektiv vedeným Milanem Šemelákem. A nejen to. Ve spolupráci s technologickou firmou GjirafaTech umíme poskytnout značkám a tvůrcům vlastní video přehrávač i kompletní technologickou platformu pro vysílání a distribuci obsahu, doplněnou o omnichannel distribuci na globálních platformách. Ale ani tento proces by nebyl kompletní bez našich datových analytiků. Využíváme spolupráce se startupem Carl, který se zabývá zpracováním dat o obsahu. Jejich poznatky nám také pomáhají efektivně cílit na to správné publikum a nabízejí cennou zpětnou vazbu na vytvořený obsah i jeho formy distribuce ."

Další aktivity Fameplay týmu

Součástí strategické změny je i transformace původní značky MALL.TV. Její týmy budou ve své práci pokračovat pod společnou značkou Fameplay. Nyní se budou soustředit na omnichannel distribuci původních pořadů a videí v různých jazycích a na různých trzích. Vytěžují tak na 19 000 různých již existujících epizod. Tato práce přináší další zkušenosti, které poslouží i novým klientům Fameplay.