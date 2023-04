Markíza a JOJ odmítají přispívat operátorům na provoz sítí

26.04.2023 17:31

Poskytovatelé video obsahu by měli platit telekomunikačním operátorům poplatky za datově objemnější videoobsah. S takovou myšlenkou si pohrává EU (Evropská unie).

EU by ráda zavedla poplatky firmám poskytující video obsah. K tématu otevřela i konzultaci, která potrvá do 19. května 2023. Upozornil na to portál Živé.sk. Streamovací služby, které se těší stále větší oblibě, totiž výrazně zatěžují sítě telekomunikačních operátorů, kteří musí investovat do navyšování propustností sítě. Providerům zaplatí tyto investice koncoví zákazníci. V budoucnu by se to mohlo změnit.

Chystaný záměr zavést poplatky firmám za vytěžování sítí se nelíbí Asociaci televizních vysílatelů Slovenska, která zastupuje TV Markíza, TV JOJ a TA3.

Vysílatelé odmítají platit jakési poplatky. V případě jejich zavedení by je promítli do služeb pro své klienty (koncové zákazníky).

Generální ředitel skupiny Markíza Matthias Settele uvedl, že zpoplatnění vytěžování telekomunikačních sítí již zkoušeli v Jižní Korei, kde takový projekt neuspěl.