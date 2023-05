Tomáš a Diana - nový seriál na TV JOJ

11.05.2023 19:33

DNES!

S nadhledem a humorem nabídne TV JOJ všem generacím podívat se do anatomie partnerství v novém seriálu s názvem Tomáš a Diana. Poprvé jej tato komerční televize nabídne již 24.5.2023.

Tomáš a Diana je licencovaný seriál vycházející z původního francouzského originálu s názvem Un gars, une fille (Chlapec a dívka). Vznikl ve Francii v roce 1999 a od té doby ho diváci viděli ve formě krátkých pětiminutových epizod. Nakonec z něho vznikl formát nabízející zhruba 20minutové epizody. Právě takovou podobu má i slovenská adaptace, která má 26 částí. O úspěchu formátu svědčí i to, že Slovensko bude 30. zemí, kde se tento seriál vysílá.

Tomáš a Diana, muž a žena, partneři, kteří se rozhodli jít spolu životem. Diana je typická žena se svojí spontánností a emotivitou. Všechny své myšlenky a pocity dává hned najevo, ale jako pro většinu žen, které to takto mají, není lehké se s tím někdy rychle vypořádat. Tomáš je typický muž se svojí inteligencí a racionalitou. Umí být velmi pečlivý a chce dělat věci dokonale, ale jako pro většinu mužů, kteří to takto mají, není lehké si to přiznat. A když Tomáš jako muž méně rozumí emocím, Diana musí jít až na dřeň pocitů, aby byly pochopeny a vyslechnuty. Diana i když má v sobě i laskavou naivitu, Tomáš ji často musí řadu věcí vysvětlovat, aby to jasně pochopila. Vzniká tak množství situací a konfliktů, které pozná ve vztahu každý z nás.

V hlavních rolích seriálu se objeví Diana Mórová a Tomáš Maštalír. Vedle hlavních postav se v seriálu objeví i vedlejší postavy, které doplňují děj, ale jejich tváře na kameře nikdy neuvidíte.

Seriál vznikl v produkční společnosti Magic Touch, s.r.o. Režíe se ujal Michal Vajdička.