Jan Souček bude novým šéfem ČT

07.06.2023 19:01

DNES!

Na postu generálního ředitele České televize nastane v letošním roce změna. Rozhodla o tom Rada České televize, která dnes vybírala nového šéfa veřejnoprávního vysílatele.

Rada ČT na dnešním hlasování rozhodla o tom, že novým šéfem ČT se stane Jan Souček, dosavadní ředitel brněnského studia ČT. V dnešním hlasování Rady ČT získal 11 z 15 hlasů. Stávající ředitel ČT Petr Dvořák získal čtyři hlasy. O novém řediteli rozhodlo až třetí kolo volby.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák vedl veřejnoprávní médium 12 let.

Zvolený nový šéf veřejnoprávní televize Jan Souček považuje za důležité rychlé vyřešení financování a rychlé adaptace na nové podmínky (přesun těžiště na nové digitální platformy). Ve své řeči také uvedl, že v roce 2030 je před námi očekávané ukončení terestrického vysílání a to se musí podle Součka projevit do strategických cílů média. ČT také musí dokončit digitalizaci všech složek archívu a lépe indexovat obsah v iVysílání, streamovací službě ČT. Podle nového šéfa by měla vzniknout společná zpravodajská platforma veřejnoprávních médií ČT, ČRo a ČTK. Odstartovat by mohla v roce 2025, pokud bude zájem ostatních médií.

Za další důležité body své práce ve funkci GŘ ČT považuje Jan Souček dramaturgické zacílení jednotlivých provozovaných kanálů v terestrickém vysílání - zpřehlednění jejich programového schématu a odvážnější dramaturgii u nových pořadů.