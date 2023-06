RTVS 24 představí slovenské regiony

08.06.2023 10:39

DNES!

Ve středu 14.6.2023 odstartuje na zpravodajském okruhu RTVS 24 nový projekt s názvem "Deň v okrese". Během 79 dní do konce srpna představí divákům v živých vstupech všechny slovenské okresy.

Deň v okrese je unikátní projekt RTVS 24. Jeho cílem je během letních měsíců divákům postupně představit všechny slovenské okresy, přiblížit čím aktuálně žijí, co je trápí, co je těší, čím se umí pochválit a zejména proč by jich Slováci z jiných regionů měli navštívit, a to nejen během prázdnin.

Prvním okresem bude Bratislava V a divákům se tak představí Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

„ Naši regionální redaktoři, každý den od 14. června do 31. srpna, v pravidelných živých vstupech představí to nejdůležitější z daného okresu. Zaměří se při tom na méně známé skutečnosti, úskalí či úspěchy municipální politiky, specifika místní kultury či neobjevené turistické cíle. Představí také zajímavé osobnosti, které jsou úzce spjaty s daným regionem ,“ říká intendant zpravodajského okruhu RTVS 24 Juraj Helbich.

zdroj: RTVS