Vznikne další regionální verze ČT1?

11.06.2023 14:56

DNES!

Česká televize (ČT) by mohla mít další regionální verzi zpravodajství. Myslí si to nově zvolený generální ředitel veřejnoprávního média Jan Souček.

Nový šéf ČT kvitoval vznik nových regionálních verzí podvečerního zpravodajství pro Jihozápad Čech (ČT1 JZČ) a Severovýchod Čech (ČT1 SVČ), které byly spuštěny v dubnu letošního roku. Nové regionální vysílání ČT1 doplnilo původní nabídku ČT pro Čechy, Severní Moravu a Slezsko (ČT1 SM) a Jižní Moravu (ČT1 JM).

Mateřská verze ČT1 aktuálně vysílá výběr zpravodajských příspěvků nových regionálních verzí ČT1. V budoucnu by měla zaměřit na zpravodajství pro Prahu a střední Čechy. Diváci by tak získávali nejnovější informace z hlavního města a okolí.

Z technického pohledu by se příliš nezměnilo. Počet souběžně provozovaných verzí by zůstal stejný - pět. Místo mateřské verze ČT1 s výběrem zpráv z regionů by diváci dostávali zprávy pro hlavní město a střední Čechy.