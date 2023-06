Skrytá tajemství nechvalně proslulého generála Franca přiblíží TV Spektrum

10.06.2023 16:34

Diktátor u moci vždy znamená zkázu. Takovýmto obdobím temna si prošlo i Španělsko, když v něm převzal vládu Francisco Franco Bahamonde neboli nechvalně známý generál Franco.

Stačilo přitom jen velmi málo a jeho krutovláda by neměla tak dlouhého trvání. Více o tomto temném období pojednává seriál Franco a španělská diktatura, který odvysílá televizní stanice Spektrum.

Generál Franco se dostal k moci 1. října 1936, avšak mělo se jednat o post dočasný. Byl jmenován nejvyšším velitelem všech ozbrojených jednotek a španělským vůdcem, ovšem ve jmenovacím dokumentu vypadla důležitá formulka, že tuto pozici bude zastávat pouze po dobu trvání války. Španělsko se tak v jeho rukách ocitlo na celé čtyři dekády, během nichž nechal popravit 180 tisíc lidí.

Duší voják již od malička

Již od dětství toužil vstoupit do armády, zřejmě proto, že jeho dědeček byl vojenským velitelem. Během své kariéry získal několik vyznamenání, oženil se a narodilo se mu jediné dítě, dcera Carmen. Pod vlivem své manželky se stal horlivým katolíkem a zasazoval se o to, aby si církev zachovala politický vliv. V roce 1931 však byla vyhlášena Španělská republika, a to Francovi rozhodně nehrálo do karet. Byl dokonce degradován na velitele pěší brigády. O několik let později pomohl potlačit dělnické povstání, což mu otevřelo dveře zpět na vyšší posty v armádě. Kam až tato cesta vedla, již bohužel dobře víme.

Diktátor libující si v okultismu

Franco se považoval za jakéhosi mesiáše Španělska a mezi jeho spojence patřila tehdy fašistická Itálie a nacistické Německo, což zřejmě nikoho nepřekvapí. Co ale možná příliš známou skutečností není, že se generál Franco vyžíval v mystice a ezoterice. Poskládáme-li všechny stránky jeho osobnosti, není až tak s podivem, že nechal vystavět monstrózní komplex nedaleko Madridu, v němž byl nakonec i pohřben. Údolí padlých se ale v současnosti přílišnému zájmu netěší, neboť Španělům připomíná právě hrůzy čtyřicetileté Francovy vlády. Tato tyranie skočila až jeho smrtí v roce 1975, avšak Španělsko si její stopy s sebou nese dodnes.

Skutečná pravda o generálu Francovi

I když jsou mnohá fakta o generálu Francovi známa, v jeho životopise se stále vyskytují bílá místa vzbuzující spoustu otázek. Právě záhady kolem osoby tohoto diktátora inspirovaly tvůrce dokumentárního seriálu The Truth About Franco - Spain's Forgotten Dictatorship (Franco a španělská diktatura). Ti se pustili do pátrání a pokusili se zaplnit prázdná místa a odhalit Francova tajemství. Při pohledu na výsledky historických výzkumů z posledních deseti let totiž zjistili, že je například pramálo pravdy na tvrzení generálových přívrženců, že byl tvrdým, ale chytrým člověkem.

Seriál, který můžete sledovat od 13. do 16. června 2023 na televizní stanici Spektrum vždy od 21:00, tak vrhá na polozapomenuté období španělské diktatury zcela nové světlo.

