SES 18 uvedena do komerčního provozu

27.06.2023 09:49

DNES!

Nový telekomunikační družice SES 18, lucemburského satelitního operátora SES (Astra), zahájila poskytování služeb na své cílové pozici 103 stupňů západně a nahradila původní družici SES 3 v C pásmu. Satelit SES 18 umožňuje společnosti SES poskytovat vysílací služby v C pásmu milionům amerických domácností a také poskytovat další důležité síťové komunikační služby do USA.

Satelit SES 19, který byl vypuštěn v tandemu se SES 18, dorazil na svoji orbitální pozici 135 stupňů západně, kde se nachází společně se SES 22.

SES tímto krokem dokončila úspěšné rozmístění pěti ze šesti nových satelitů na orbitální dráze v rámci širšího programu Federal Communications Commission (FCC), jehož cílem je vyčistit část spektra v pásmu C, aby mohli mobilní operátoři zavádět 5G služby napříč sousedícími státy USA (CONUS).

Satelitní operátoři, včetně SES, dostali od FCC za úkol vyčistit spodní 300 MHz spektrum C-pásma v celém CONUSu do prosince 2023. Zbývající šestý satelit, SES-23, je na zemi jako náhradní, aby zajistil redundanci v případě potřeba.

SES-18 je pro toto úsilí zásadní a umožňuje společnosti SES převést stávající služby na vyšší frekvence v pásmu C a zároveň zachovat nepřerušované služby pro zákazníky. Poskytnutím smluvní ochrany služeb zákazníkům, kteří přijímají video služby v USA, SES-18 umožní společnosti SES dokončit čištění spektra C-pásma, aby pomohla splnit ambiciózní cíle FCC pro americké inovace 5G.

SES-18 a SES-19 byly úspěšně vypuštěny raketou Falcon 9 společnosti SpaceX v březnu 2023 z Cape Canaveral na Floridě. SES-18 a SES-19 byly navrženy, vyrobeny a sestaveny společností Northrop Grumman.

zdroj: SES