Armádní ruský satelit šíří tv programy. Pomáhá obnovit klíčové stanice

18.06.2023 16:49

Již několik dní - přesněji od 13. června 2023 - na ruské satelitní platformy DTH (individuální příjem) i DTC (distribuce do kabelových sítí) útočí hackeři. Znemožňují distribuci ruských programů a to jak na domácích (ruských) satelitech, tak i na kapacitách třetích stran.

Problémy se týkají televizních platforem v evropské části Ruska - konkrétně Telekarta (Express 80, 80°E), MTS TV (ABS 2A, 74,7°E), Trikolor TV a NTV Plus (obě 36°E) a také distribuční (DTC) platformy STV (Sputnikovoje televiděnije) na družici ABS 2A. Satelitní signál ruských programů může kolísat či být dokonce nedostupný. Právě kvůli masovým útokům hackerů na ruské vysílání.

V některých případech je u vybraných stanic zajištěna náhradní distribuce na novém kmitočtu, pokud to kapacitní možnosti satelitu dovolují (to je například případ Telekarty), eventuálně na stávající frekvenci, která se jeví jako bezproblémová a žádné zarušení momentálně na ni neprobíhá (toto je případ MTS TV, která zařadila duplicity programů na nerušené frekvence).

V těchto dnech je kvůli této situaci šířena většina programů Telekarty v režimu FTA.

Situace je natolik vážná, že distribuci televizních programů musel zajistit armádní ruský satelit. A právě satelit je v Ruské federaci hojně využíván k distribuci signálu na pozemní vysílače. Televizní programy nyní šíří satelit Cosmos 2520 (Blagovest 11L), který je zaparkován na pozici 45°E. Tedy na stejné orbitální pozici jako Azerspace 2 / Intelsat 38.

Na družici Cosmos 2520 (Blagovest 11L) jsou v provozu dva transpondéry V C pásmu v režimu T2-MI a obsahují ruské veřejnoprávní a komerční federální programy. Většina je šířena volně (FTA) s výjimkou Rossija 1, Pervyj kanal a Match!, které jsou v kódu GoSTcrypt. Vysílání probíhá na kmitočtech 3,720 GHz, pol. L (SR 15284, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK) a 3,761 GHz, pol. L (SR 25750, FEC 2/3, DVB-S2/QPSK).

Podle ruských médií pochází zarušení ruských satelitních signálů z některé k Rusku nepřátelských zemí. Pravděpodobně se bude jednat o některou zemi z Evropy. Informaci nelze ověřit. Nicméně pokud by to byla pravda, muselo by se jednat o stát, ze které je na danou družici vidět (není za obzorem) a je v dosahu pokrytí. Tím se poměrně zužuje počet případných zemí ze kterých mohou probíhat útoky na satelity, pokud tedy jsou provedeny přímo na vysílání (transpondéry), nikoliv na pozemskou infrastrukturu.

zdroj: flysat.com + vl.info