Antarktida II i Ďáblova svatyně na CANAL+ Action v červenci

16.06.2023 15:16

DNES!

V červenci uvede placený televizní kanál CANAL+ Action premiéru druhé řady úspěšného mysteriózního seriálu Antarktida II (2022). Diváci se mohou těšit také na novou programovou nabídku akčních filmů.

V české a slovenské premiéře CANAL+ Action uvede seriál Antarktida II (The Head II, 2022). Příběh renomovaného vědce dr. Arthura Wilda (John Lynch) pokračuje ve druhé řadě mysteriózního seriálu, tentokrát na nákladní lodi v Point Nemo, nejvzdálenějším bodě od pevniny uprostřed Tichého oceánu. Doktor Wild je vyzbrojen novou posádkou, aby dokončil svůj biologický výzkum, financovaný tajemnými investory.

S přáteli však zjistí, že jejich výzkum je v ohrožení, když záhadný sériový vrah na lovu začne jednoho vědce po druhém zabíjet. Opakuje se událost kvůli nově započatému výzkumu, nebo je to vedlejší produkt něčí neúplné vendety? Antarktida II navazuje na první řadu napínavým vyprávěním a izolovanou atmosférou, tentokrát na výzkumné lodi, ze které není úniku. V hlavních rolích psychologického thrilleru opět excelují John Lynch a Katharine O'Donnelly. Seriál lze zhlédnout také v aplikaci CANAL+.

▲ Seriál Antarktida II uvede CANAL+ Action (foto: CANAL+/M7 Group)

Ve vysílání CANAL+ Action se objeví řada nových titulů.

2. července

U Konce světa (2013)

12 piv - 12 hospod - 1 noc. Pětice kamarádů se v městečku Newton Haven pustí do odvážného pivního maratónu s cílem doběhnout do hospody U Konce světa, kde se zdá být vše náročnější, než čekali. Hlavní postavy v podání britských herců Simona Pegga, Nicka Frosta, Martina Freemana, Paddyho Considina a Eddieho Marsana si splní sen z mládí a možná přitom zachrání i celé lidstvo. U Konce světa režiséra Edgara Wrighta doplňuje tzv. cornetto trilogii, tvořenou filmy Soumrak mrtvých (2004) a Jednotka příliš rychlého nasazení (2007). Pohrává si s nadsázkou se žánrovými prvky, tentokrát ve sci-fi komedii o anglických putykách s typickým anglickým humorem a netypickým cílem pivního maratónu.

3. července

Nevědomí (2013)

Sci-fi thriller se odehrává na neobydlené planetě Zemi v blízké budoucnosti. Po útoku z vesmíru a použití jaderných zbraní bylo lidstvo zachráněno a dočasně přesunuto na Saturnův měsíc Titan. Na Zemi fungují pouze technici, kteří spravují obrovská zařízení pro energetické účely a opravují ochranné drony. K posledním lidem na Zemi patří i Jack (Tom Cruise) a Victoria (Andrea Riseborough), kteří se mají po dokončení své mise dopravit na Titan. Jack ale ze Země nechce odejít. Vrací se mu sen, v němž před válkou potká krásnou Julii (Olga Kurylenko). Jack postupně odhaluje pravdu o své minulosti a skutečném účelu své mise na Zemi. Potkává nejen skutečnou Julii, ale setkává se s vůdcem odboje (Morgan Freeman), který chce zachránit lidskou existenci a její svobodu.

Nevědomí režiséra Josepha Kosinskiho (Top Gun: Maverik) je vizuálně atraktivní akční sci-fi s poutavým romantickým příběhem, které má být také poctou sci-fi filmům ze 70. let.

4. července

Ďáblova svatyně I (2019) - česká a slovenská premiéra

Siri a Helena, sesterská dvojčata (dvojrole v podání švédské herečky Josefin Asplund), byly jako děti kvůli svým neslučitelným rozdílům odděleny. Když Helena o několik let později dostane pozvánku od Siri, by ji navštívila v krásném sanatoriu Himmelstal v Alpách, její pobyt se rychle promění v noční můru, když si uvědomí, že Siri zmizela a sanatorium je ve skutečnosti výzkumná klinika provádějící experimenty na psychopatech. Jelikož personál věří, že je Siri manipulativní a násilná, musí Helena změnit své chování, aby přežila. Seriál vznikl na motivy stejnojmenné knihy švédské spisovatelky Marie Hermanson.

7. července

Pot a krev (2013)

Akční komedie je inspirována skutečnými událostmi a sleduje příběh tří kulturistů, kteří se zapletou do extrémního zločinu ve snaze získat bohatství. Daniel Lugo (Mark Wahlberg), Paul Dayle (Dwayne Johnson) a Adrian Doorbal (Anthony Mackie) žijí v Miami frustrovaným životem. Svou životní šanci vidí v unikátním plánu. Rozhodnou se unést a vydírat bohatého obchodníka. Avšak jejich neschopnost dokonale zrealizovat plán způsobí, že jejich pokusy skončí neúspěšně a vedou k násilí a vraždě. Jejich chování přitáhne pozornost detektiva Eda Duboise (Ed Harris), který se snaží odhalit jejich zločiny a dostat je za mříže. Komedie Pot a krev je plná černého humoru, akčních scén a bizarních situací. Režisér Michal Bay přináší svůj charakteristický styl plný dynamického střihu a vizuálních efektů.

24. července

Zdrojový kód (2011)

Sci-fi akční thriller z roku 2011 režiséra Duncana Jonese sleduje příběh kapitána Coltera Stevense (Jake Gyllenhaal), který se nachází ve zvláštním vojenském programu zvaném Zdrojový kód. Colter se probouzí v těle neznámého muže a zjišťuje, že je součástí experimentu, který umožňuje vstupovat do osudových osmi minut z minulosti jiné osoby. Jeho úkolem je najít a zastavit teroristu, který plánuje bombový útok na vlak. Během svých cest do minulosti se Colter noří do emocionálního světa lidí ve vlaku a postupně se dovídá více o programu Zdrojový kód a o svém vlastním osudu. Musí se vypořádat s etickými otázkami a hledat způsoby, jak změnit budoucnost a zachránit nevinné životy i svou identitu.

28. července

Orel Deváté legie (2011)

Historický dobrodružný film se odehrává ve 2. století v Británii na území dnešního Skotska a sleduje příběh mladého římského vojáka Marcuse Flavia (Channing Tatum). Marcus je synem slavného římského velitele Deváté legie, která zmizela i se svým symbolem, zlatým Orlem. Marcus se rozhodne zachránit rodinnou čest. Společně se svým otrokem Escaem (Jamie Bell) se vydává na nebezpečnou misi s cílem najít Orla, ztracený symbol Deváté legie. Na své cestě se setkává s nepřátelskými kmeny, bojuje s divokou přírodou a čelí různým výzvám. Marcus během svého putování zjišťuje, že Skotové jsou velmi zasaženi římskou nadvládou, a nečekaně se dozvídá o tajemství, které mu změní pohled na celou situaci. Kevin Macdonald natočil napínavý film plný akčních scén a věrně zobrazuje prostředí starověkého světa s důrazem na detaily vztahů mezi Římany a původními obyvateli.

zdroj: M7 Group