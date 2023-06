Matematika zločinu - nová minisérie brzy na Voyo

28.06.2023 17:04

DNES!

Od pátku 28. července 2023 mohou diváci sledovat na videoportálu Voyo původní českou minisérii Matematika zločinu. Je inspirovaná skutečnou událostí a stejnojmenným podcastem.

Novinářce Magdaleně Sodomkové (Lucie Štěpánková) napíše z indonéského vězení Tomáš Toman (Jan Nedbal). Byl zadržen na útěku před českou spravedlností a tvrdí, že zločin, za který byl odsouzený k dvanácti a půl rokům vězení, nespáchal.

▲ Nová minisérie Matematika zločinu zamíří na Voyo (foto: Nova/Voyo)

Do vězení ho prý poslal chybný posudek soudního znalce přezdívaného Matematik zločinu. Je možné, že by se expert tentokrát přepočítal? Sodomková se do Tomanova případu noří a postupně zjišťuje, že na něm hodně věcí nesedí.

Může ale věřit Tomanově verzi událostí? V hlavních rolích nové třídílné minisérie z dílny Voyo Originál se představí Lucie Štěpánková, Jan Nedbal, Zuzana Bydžovská, Kristýna Boková, Miloslav Pecháček a Jiří Bartoška.

Režisérem je Peter Bebjak a pro Voyo minisérii natočila produkční společnost DNA Production producentů Rasťo Šestáka a Petera Bebjaka.

