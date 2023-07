Babylon od 6.7. exkluzivně na SkyShowtime

03.07.2023 14:00

DNES!

Na placené streamovací platformě SkyShowtime bude od 6. července 2023 dostupný epický příběh z raného Hollywoodu s názvem Babylon.

V hlavních rolích filmu Babylon - brilantním příběhu o hollywoodském pozlátku a přepychu, odehrávajícím se ve velkolepých 20. letech minulého století, který napsal a režíroval uznávaný filmový tvůrce a držitel Oscara® Damien Chazelle, se představí Brad Pitt, držitel Oscara®, a Margot Robbie, nominovaná na Golden Globe®.

▲ Film Babylon nabídne SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Epický příběh z raného Hollywoodu představí ambiciózní postavy - superhvězdu němého filmu (Brad Pitt), mladou vycházející hvězdu (Margot Robbie), výkonného producenta (Diego Calva), hudební senzaci (Jovan Adepo) a okouzlující vlivnou umělkyni (Li Jun Li) - které se snaží udržet na vrcholu bouřlivé hollywoodské scény minulého století a zachovat si tak svou popularitu v době, kdy filmový průmysl prochází dalšími převratnými změnami.

Tento vzrušující a extravagantní film byl nominovaný na tři Oscary® včetně nejlepší původní hudby, nejlepší výpravy a nejlepších kostýmů. V hlavních rolích se představí Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) a Margot Robbie (Amsterdam), ve vedlejších rolích Diego Calva (Narcos: Mexico), Jean Smart (Hacks), Jovan Adepo (Fences) a Li Jun Li (Damages).

Babylon je z produkce Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Scénáristou a režisérem je Damien Chazelle (First Man, La La Land). Producenty filmu jsou Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a., výkonnými producenty jsou Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth a Dave Caplan.

zdroj: SkyShowtime