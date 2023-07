NTV Plus začala testovat DRE Crypt

07.07.2023 19:11

DNES!

Nový systém podmíněného přístupu (CA) se objevil u vybraných programů ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus na satelitech Eutelsat 36B a Express AMU1, které jsou zaparkované na pozici 36°E.

NTV Plus doposud používala CA systém Viaccess (CAID 0500) a vše nasvědčuje tomu, že by mohla do budoucna upřednostňovat domácí systém DRE Crypt místo původního francouzského CAS.

DRE Crypt u programů NTV Plus má CAID 4AB0 a je připojen například u stanic Amedia Premium HD, Bridge Deluxe, STS Kids HD, OTR HD, RTG HD, Groznyj, Detskij Mir HD, Dom Kino Premium HD, Konnyj Mir HD, Ljubimoje Kino HD, Leva, Match! Premier HD, Match! Bojec HD, Match Futbol 1/2/3 HD, Mir seriala HD a některých dalších.

Systém DRE Crypt využívá také konkurenční platforma Trikolor TV na stejných satelitech. Její CAID je 4AE1.