Výměna manželek oslaví 18 let a navyšuje odměnu pro účinkující

25.07.2023 19:46

Oblíbená reality show Výměna manželek, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod odhledem nového chotě, nových dětí a televizních kamer, 5. září oslaví 18 let od uvedení první epizody na televizních obrazovkách. U této příležitosti TV Nova navyšuje odměnu pro účinkující na 150 tisíc Kč.

V uplynulé jarní sezoně si pořad Výměna manželek nenechalo ujít 23,41 % diváků v CS 15-54 v tu dobu u TV. V širší cílové skupině pak každý díl na TV Nova sledovalo v průměru 642 tis. diváků starších 4 let. Oblíbená reality show zaujala zejména ženské publikum (40,18 % share Ž25-34). Vyplývá to z dat ATO - Nielsen, živě + TS0-3, ke dni: 25.7.2023.

▲ Jana Rezková, režisérka a kreativní producentka (foto: TV Nova)

Krátký rozhovor s režisérkou Výměny manželek a kreativní producentkou Janou Rezkovou.

5. září uplyne 18 let od vysílání úplně první epizody Výměny manželek. Jaké bylo vaše úplně první natáčení, kdy účastnící asi úplně přesně netušili, co je čeká a vy jste museli vstoupit do soukromí dvou rodin?

Jana Rezková: První díl jsem točila s kolegou Jiřím Hornychem v dubnu 2004, já jsem byla v Klánovicích a on byl na Moravě. Myslím, že nejen účastníci nevěděli, do čeho jdou, ale i my. Samozřejmě jsme měli „nakoukaných“ desítky zahraničních dílů, přesto jsme měli obavu. Zvláště pak z toho, abychom něco „neprošvihli“. Točili jsme stále a úplně všechno. Obě rodiny to tenkrát braly jako zábavu, takže to vlastně přirozeně plynulo.

Musí být náročné nevyhořet při práci 18 let u stejného projektu. Co Vás na Výměně manželek stále baví?

Výměna je pokaždé jiná, samozřejmě se opakují nějaké stereotypy, ale máme se stále na co těšit. Každé natáčení je nová výzva, i po tolika letech nás stále něco překvapuje, proto asi u tohoto projektu nelze vyhořet.

Po osmnácti letech práce musíte být expertka na rodinné soužití v Česku. Jak se proměnilo?

Že jsem expert bych si vůbec netroufla říct, ale samozřejmě jsme všichni režiséři výrazně nahlédli pod pokličku českých rodin. Z našeho pohledu se české rodiny proměnily hlavně po boomu sociálních sítí, kdy se vytratila běžná komunikace mezi členy rodiny. Stále více vidíme, že páry spolu zůstávají hlavně z existenčních důvodů.

Kdybyste měla vyjmenovat jeden nebo pár dílů, které hodnotíte jako nejzdařilejší. Které by to byly?

Já mám ráda každý díl, ale vzpomínám na díly, kterými jsme překročili nějakou hranici. První mezinárodní výměna v Rumunsku je moje srdcová záležitost, dodnes se s rodinou s Bígru stýkám. Samozřejmě první gay pár ve výměně se také řadí mezi mé přátele. Divácky atraktivní jsou i díly s VIP, rádi ukazujeme, že i tito lidé jsou schopni se postarat o běžnou domácnost.

Jaké máte nejzákladnější pravidla, kterými se řídíte při natáčení Výměny manželek?

Toč vše, co vidíš a vstupuj do situace co nejcitlivěji.

Nyní se zvyšuje odměna za účast Výměny manželek. Pro mnoho rodin jsou finance určitě velká motivace jít do natáčení. Jaké další důvody rodiny uvádějí při castingu?

Důvody zůstávají po celá léta stejné, kromě financí je to nesoulad v rodině, vyjasnit si, zda s partnerem chci i nadále zůstat, dobrodružství a narušení životního stereotypu.

Co byste popřála Výměně manželek do dalšího, již 19. roku?

Abychom byli stále divácky úspěšní a přinesli nejen zábavu, ale možná i střípek poučení

zdroj: Nova