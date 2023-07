TV Doma s novým romantickým seriálem V hre je láska

25.07.2023 12:27

Seriálový highlight tohoto podzimu odstartuje na obrazovkách televize Doma už uprostřed léta. Diváci se již od úterý 1.8.2023 mohou vždy od pondělí do pátku v 19:00 hodin těšit na zcela nový svěží romanticko-komediální seriál od scénáristky diváckého hitu „S hlavou v oblakoch“ s názvem „V hre je láska“.

Vystřídá tak svého úspěšného předchůdce, letní minisérii „Krajšia ako ty“, přičemž bude TV Doma vysílat vždy dvě části za sebou.

▲ Seriál V hre je láska brzy na TV Doma (foto: TV Markíza/TV Doma)

„ Televize Doma svým divačkám a divákům přináší už dlouhá léta pravidelnou dávku premiérové romantiky. Jinak tomu nebude ani v příštích měsících. Naše seriálová novinka Ve hře je láska lámala v domovském Turecku rekordy sledovanosti, přičemž šlo o jeden z nejdiskutovanějších a nejoblíbenějších seriálů napříč všemi sociálními sítěmi. S úspěchem byl vysílán v zemích po celém světě a jsem velmi ráda, že na slovenské obrazovky ho přinese právě televize Doma. Pevně věřím, že si ho divačky a diváci také oblíbí a bude jim zpříjemňovat jejich večery ,“ řekla Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Markíza.

Ömer (Bariş Arduç) je známý, úspěšný byznysmen z bohaté rodiny. Do svatby se nehrne, ale jeho rodina to chce změnit: chamtivá teta dostane za úkol najít mu nevěstu a pokud se jí to podaří, získá honosné sídlo. Nezaváhá a rychle vymyslí plán, v jehož centru bude servírka ze skromných poměrů Defne (Elçin Sangu). Dá jí za úkol vstoupit do Ömerova světa, získat si jeho srdce a stát se jeho ženou. Vypadá to nadějně, stane se jeho asistentkou, Ömer jí věnuje pozornost... No Defne víc přitahuje Ömerův šarmantní obchodní partner. Mladá žena se ocitne rozpolcená mezi dvěma přitažlivými muži. Navíc, „plánu lásky“ hrozí odhalení. Zvítězí nakonec city nebo peníze?

Ústřední herecký pár - Elçin Sangu a Barış Arduç - si díky seriálu Ve hře je láska vysloužil celosvětovou popularitu, oba herci mají na kontě i několik prestižních ocenění. Díky svému atraktivnímu vzhledu se kromě herectví úspěšně věnují také modelingu.

zdroj: Markíza