Astra 5B na pozici 23,5E

24.07.2023 12:14

DNES!

Telekomunikační družice Astra 5B se přestěhovala na novou orbitální pozici. Lucemburský satelitní operátor SES (Astra), který uvedenou družici provozuje, ji přesunul na 23,5°E, kde jinak pracuje satelit Astra 3B, který mimo jiné dodává služby pro zákazníky česko-slovenské satelitní platformy Skylink.

Astra 5B od svého vypuštění v roce 2014 poskytovala své služby z pozice 31,5°E a to především rumunským a gruzínským zákazníkům a DTH platformám Orange TV Romania a Magti Sat. Po odchodu těchto pay-tv služeb z této družice a přesunu distribučních signálů jiných vysílatelů byla družice od července prázdná. SES (Astra) pro ni našel uplatnění a to v podobě přesunu na novou pozici 23,5°E, kde může nahradit (či doplnit) služby ze zmíněný satelit Astra 3B.

Družice Astra 3B je již na konci své očekávané životnosti. Kosmický aparát byl vynesen v květnu 2010 s očekávanou životností 15 let. Znamená to, že satelit by měl být v nekonkretizovaném časovém období nahrazen jiným.

Astra 5B, která je nově na pozici 23,5°E má před sebou ještě cca 6 let provozu. Zákazníkům může nabídnout 40 transpondérů v Ku pásmu 11,7 až 12,5 GHz, což je jedno z pásem, které využívá i Astra 3B.

Zda a případně kdy bude Astra 5B v provozu na pozici 23,5°E zatím není jasné. Operátor zatím své plány nezveřejnil a novou pozici ani nepotvrdil.