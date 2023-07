Trikolor Sibir rozšiřuje pokrytí a kapacitu na 56E

21.07.2023 12:14

Provozovatel ruské satelitní pay-tv platformy Trikolor TV rozšiřuje pokrytí území svého vysílání, které původně cílilo na diváky v oblasti Sibiře. Nově je možné vysílání naladit na celém území Ruské federace a také v části východní Evropy (včetně Slovenska a části Česka).

Operátor největší ruské DTH platformy Trikolor TV převedl stávající transpondéry na družici Express AT1, který se nachází na orbitální pozici 56°E, z východního paprsku (eastern beam) do širokého svazku (wide beam). Zároveň v širokém paprsku zde otevřel čtyři nové transpondéry.

Důvody těchto kroků a změn zatím nejsou známy. S ohledem na zahájení distribuce tzv. moskevských verzí federálních programů (časový posun 0h) naznačuje možné stěhování zákazníků Trikolor TV ze stávající pozice 36°E na 56°E. Informace zatím nebyla operátorem potvrzena.

Faktem je, že stávající transpondéry na pozici 36°E jsou zarušené a primárně cílí na ruské vysílání. Situaci se ani po více než pěti týdnech nepodařilo vyřešit a je tedy možné, že v budoucnu bude Trikolor TV poskytovat služby pro diváky ze Sibiře a evropské části Ruska z nové pozice 56°E. Takový krok by přinesl významné změny: operátor by se tak "odstřihl" od satelitních služeb zahraniční společnosti (francouzského satelitního operátora Eutelsat), přinesl mu značné snížení nákladů za provoz satelitní kapacity. Eutelsat by tím přišel o významného zákazníka.

Trikolor Sibir na pozici 56°E používá výhradně transpondéry s kruhovou polarizací - levotočivou. Celkem si u ruského operátora RSCC pronajala 19 transpondérů. Vedle Trikolor TV používá tento satelit také NTV Plus Vostok a nová DTH platforma Russkij Mir pro anektovaná ukrajinská území Ruskem. Zajímavostí je, že vysílání na pozici 56°E není zarušeno hackery.

nové transpondéry - Trikolor TV Sibir:

• Express AT1 (56°E), freq. 11,727 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 11,804 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,418 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,456 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

překlopené transpondéry do širokého svazku - Trikolor TV Sibir:

• Express AT1 (56°E), freq. 12,111 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,149 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,188 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,226 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,265 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,303 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Express AT1 (56°E), freq. 12,341 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

zdroj: flysat.com + vl.info