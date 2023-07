Satelity Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat 10B míří na cílové pozice

12.07.2023 15:11

DNES!

Nové telekomunikační družice Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat 10B, francouzského satelitního operátora Eutelsat, se aktuálně přesouvají na cílové orbitální pozice 13°E, respektive 10°E.

Eutelsat Hot Bird 13F si klade za cíl poskytovat televizní a datové služby z pozice 13°E a nahradit dosavadní družice Eutelsat Hot Bird 13B a Eutelsat Hot Bird 13E.

Satelit Eutelsat Hot Bird 13F bude spolu s Eutelsat Hot Bird 13G, která byla na pozici 13°E uvedena do provozu koncem května 2023, tvořit novou flotilu Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Družice budou pokrývat Evropu, Střední východ a severní Afriku.

Eutelsat Hot Bird 13F byl vynesen nosnou raketou Falcon 9 dne 15. října 2022. Dodavatelem družice je společnost Airbus Defence and Space.

Další novinkou Eutelsatu bude uvedení satelitu Eutelsat 10B do komerčního provozu na pozici 10°E, kde nahradí družici Eutelsat 10A, která je na konci své očekávané životnosti (14 let v provozu, s očekávanou 15 let), tak i faktem, že družice začala driftovat (vychylovat se z předepsané orbitální pozice).

Satelit Eutelsat 10B byl vynesen 23. listopadu 2022 opět nosnou raketou Falcon 9 z Cape Canaveral na Floridě (USA). Družice je určena zejména pro rostoucí poptávku mobilního připojení. K dispozici budou dva multisvazkové HTS Ku pásmové transpondéry a kapacita pokrývající severoatlantický koridor, Evropu, Středomoří a Střední východ. Eutelsat 10B bude také vybaven dvěma širokosvazkovými transpondéry v C a Ku pásmu, které zajistí pokračování služeb za družici Eutelsat 10A.