Nova Action nabídne premiérové filmy seriálu Kobra 11

12.07.2023 14:07

Fanoušky dnes už legendárního německého akčního krimiseriálu Kobra 11 (stanice RTL jej pod názvem Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei vysílala od roku 1996) před časem zarmoutila zpráva, že příběhy jejich oblíbených hrdinů končí.

Ovšem producenti RTL se nakonec rozhodli, že jim udělají radost, a natočili ještě tři devadesátiminutové celovečerní filmy, v nichž se opět charizmatický Semir Gerkhan prohání německými dálnicemi, a likviduje bezcharakterní zločince. Nova Action tyto filmy plné akce a napětí odvysílá premiérově každou sobotu od 15. července.

▲ Natáčení seriálu Kobra 11 (foto: RTL / Guido Engels)

První „kobrácký“ trhák se jmenuje Nesmiřitelný (Unversönlich) a Semir (představovaný Erdoganem Atalayem) se v něm po své rehabilitaci a po pobytu ve vězení (důvody se dozvíme až ve třetím filmu) vrací k jednotce dálniční policie, kde se setkává se svou parťačkou Vicky Reisingerovou (hraje ji Pia Stutzensteinová), která se po transplantaci ledviny taktéž zapojuje do boje proti zločinu. Náhodná kontrola podezřelé řidičky před motorestem je vtáhne do dramatické honičky, která se neobejde bez ztrát na životech. Vyjde při ní najevo, že se naši hrdinové zapletli do akce belgické federální policie, která stíhá podezřelé na německém území. Belgičané se snaží už roky usvědčit skupinu vyděračů, která pracuje na zakázku velkých zločineckých kartelů, a unáší a mučí své oběti. Tentokrát má gang na mušce dopravní firmu Elms: už umučili manžela majitelky a nyní unesli i jejího syna. Andrea Elmsová ze strachu odmítá s policií spolupracovat a při dalším přepadení je sama těžce zraněna. Semir a Vicky zprvu netuší, že nesympatická vedoucí belgické policejní jednotky Louise Leclerqová, která Semirovi při střetu s gangstery zachránila život, hraje dvojí hru: Belgičané se už dlouhou dobu snaží zjistit, kdo je šéfem gangu, ten však stále zázračně uniká. Leclerqová ale jeho totožnost zná a snaží se ho dostat sama, aby se mu mohla pomstít za kruté mučení, jež jí kdysi způsobil. Podaří se jí vůdce gangsterů zastřelit, ale jeho pravá ruka Baptiste řádí dál: unese Vicky a Julii, která je rovněž členkou belgického týmu, a Semira vydírá, aby je vyměnil za Leclerqovou. Ta ale ve vězení spáchá sebevraždu. Osud unesené Vicky a Julie už se zdá zpečetěn, ale Baptiste nepočítal s tím, že proti němu stojí hvězda Kobry 11 Semir Gerkhan.

Další příběh, nazvaný Bezmocný (Machtlos), nás zavede na periferii Kolína nad Rýnem, které vládne gang srbských obchodníků s drogami, jemuž velí bratři Miloš a Ivo Savičovi. Savičové oficiálně dovážejí ovoce a zeleninu, v dodávkách ale pašují kokain. Místní obyvatelé už ztratili důvěru v policii, která proti Savičovým nedokáže zasáhnout. Ani Semirovi a Vicky se oba zlosyny nedaří usvědčit. Poté, co malá Abbie upadla do kómatu, když snědla prášek ze sáčku nalezeného na dětském hřišti, rozhodnou se obyvatelé periferního sídliště vzít spravedlnost do svých rukou. Strýček malé Abbie Tobias Cramm postřelí Iva Saviče. Ten se octne ve stejné nemocnici jako Abbie. Tobias se pokusí bezmocného gangstera na lůžku udusit polštářem, ale je přistižen a na útěku ho Semir zastřelí. To je pro obyvatele sídliště poslední kapka. Bela Thurau, přítel Abbiiny matky, zorganizuje skupinu mstitelů. Zdemolují byt, ve kterém je skladiště drog, a tři přistižené gangstery pověsí zbité pro výstrahu v garážích Savičových kamionů. Semirovi připadne nevděčný úkol chránit Miloše Saviče, zatímco Vicky se vydá na sídliště, aby zabránila dalšímu násilí. Mstitelé přepadnou sanitku, ve které je do jiné nemocnice převážen Ivo Savič, a zmocní se ho. Jeho bratr Miloš použije Semira jako rukojmí a chce ho vyměnit za Iva. Policie vedená Vicky ale zasahuje a Semir je zase jednou zachráněn. Zdá se, že vše dopadlo, jak nejlépe mohlo, a dokonce to vypadá, že Semira čeká radostná událost: jeho dcera Dana jede do porodnice a Semir se těší, že bude dědečkem. Jenomže pak se dozvídá, že sanitka s rodičkou měla těžkou havárii...

Třetí film, Bez ochrany (Schuztlos), přímo navazuje na předchozí, ale dějově jim předchází. Zatímco Semir čeká na chodbě v nemocnici, kde operují zraněnou Danu, odvine se v retrospektivě děj, který nám dosud scházel: předchozí série Kobry 11 končila tím, že Semir šel do vězení pro zpronevěru služebních peněz, které použil, aby vysvobodil v Turecku z vězení svou matku. Nyní se dozvídáme, že ve vězení mu pomáhala dostat se z depresí mladá psycholožka Denise Wallbuschová. Po propuštění vedly Semirovy první kroky na služebnu dálniční policie, ale státní zástupkyně Berlingová mu dala jasně najevo, že u sboru skončil. Jednotka je ale v tu chvíli v pohotovosti: byla unesena mladá žena a tajemný únosce zveřejnil video, ve kterém vyhrožuje, že ji upálí jako čarodějnici v okamžiku, kdy video „nasbírá“ 1000 kliknutí. Ukáže se, že unesená žena je psycholožka Denise. Nikdo na světě nemůže v tu chvíli Semirovi zabránit, aby se se do případu, byť na vlastní pěst, nevložil. Brzy vyjde najevo, že policie má co do činění s internetovou komunitou Legion, která funguje na Darknetu. Jde o frustrované misogyny, kteří se mstí ženám. Semir a Vicky se brzy dostanou na stopu mladému taxikáři Davidovi, který Denisu pravidelně vozil až do chvíle, kdy si na něj stěžovala, že jí dělal neslušné návrhy. David má sice alibi, ale Semir a Vicky tuší, že je do případu nějak zapleten. Skutečného únosce se ale včas odhalit nepodaří a Denise je brutálně zavražděna. Policisté se rozhodnou pro riskantní hru: Vicky poslouží jako volavka. Natočí s psycholožkou Ergülovou video, které musí zločince vyprovokovat, a vydá se do ulic. Léčka nevyjde. Únosce, který si rovněž říká Legion, ji sice sleduje, ale unese psycholožku Ergülovou. A opět vyhrožuje, že ji upálí. Semir ztratil poslední zábrany a vymlátí z Davida, kdo je Legion. Společně s Vicky dorazí na místo činu a opět v posledním okamžiku se jim podaří oběť zachránit. Státní zástupkyně pod dojmem Semirova hrdinského výkonu jeho provinění zamete pod stůl a Semir se může vrátit ke své jednotce. Takže ho na konci epizody nacházíme na chodbě v nemocnici, kde se po dlouhém trýznivém čekání dozvídá, že všechno nakonec dobře dopadlo a Dana porodila císařským řezem zdravé dítě. Semir může být šťastným dědečkem. Pokud ovšem nebude mít Kobra 11 další pokračování...

zdroj: Nova