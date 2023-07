Astra 5B zamíří na pozici 23,5E

05.07.2023 18:14

Telekomunikační družici Astra 5B čeká další mise. Lucemburský satelitní operátor SES (Astra) hodlá přesunout tuto družici na novou orbitální pozici. Astra 5B se přesune na pozici 23,5°E, kde slouží satelit Astra 3B a využívá jej mimo jiné i česko-slovenská platforma Skylink.

Připomeňme, že Astra 5B poskytovala své služby na pozici 31,5°E do 1.7.2023, kdy bylo ukončeno šíření posledních televizních programů. Předtím na družici skončily klíčoví zákazníci - gruzínská pay-tv Magti Sat TV a rumunská Orange TV Romania. První z uvedených DTH služeb skončila na satelitu, rumunská platforma se přestěhovala na družici Hellas Sat 3 (39°E).

Astra 5B byla vynesena v březnu 2017 nosnou raketou Ariane 5 ECA. Satelit disponuje kapacitou 40 transpondérů se šířkou pásma 33 MHz v kmitočtovém pásmu 11,7 až 12,5 GHz a také šesti transpondéry v Ka pásmu. Očekávaná životnost satelitu je 15 let. To znamená, že má před sebou ještě dalších zhruba 6 let provozu. Na nové geostacionární pozici 23,5°E by se měla Astra 5B objevit dne 19.7.2023.

Družice Astra 5B vhodně doplní kapacitu na pozici 23,5°E. Ve stejném pásmu totiž poskytuje služby i satelit Astra 3B. Ten má ale navíc i transpondéry v pásmu 11,45 až 11,7 a 12,5 až 12,75 GHz, které slouží převážně pro příležitostné přenosy a distribuci rozhlasových programů. Celkově je Astra 3B vybavena 60 transpondéry v Ku pásmu a dalšími čtyřmi v Ka.

Satelit Astra 3B, který momentálně dodává služby na pozici 23,5°E, byl vynesen v květnu 2010 s předpokládanou životností 15 let. Znamená to, že je již na konci své mise.

Pozice 31,5°E bude zřejmě bez provozu. Na blízké pozici 31°E je zaparkován turecký satelit Türksat 5A. Ten se používá pro šíření datových služeb a zkušebně i pro tv vysílání.