Premier Sport 2 odvysílá souboj Makhmuda Muradova v UFC

20.07.2023 10:34

DNES!

Fanoušci MMA se v sobotu 22. července dočkají atraktivního přenosu z nejprestižnější organizace světa UFC. V Londýně se uskuteční další UFC Fight Night, kde se představí i česko-uzbecký bojovník Makhmud Muradov. Soupeřem mu bude zkušený Američan Bryan Barbarena.

Galavečer odvysílá stanice Premier Sport 2, chybět nebude ani studio, kde se v roli hostů představí elitní bojovníci Patrik Kincl a Michal Martínek.

▲ David Sobišek a Makhmud Muradov (foto: O2 TV)

Populární Makhmud Muradov od roku 2019 do roku 2021 vyhrál v UFC tři duely. Avšak poslední dva zápasy už nedopadly tak, jak si třiatřicetiletý Muradov představoval. Nejprve nestačil na zkušeného Geralda Meerschaerta a pak přišla překvapivá prohra s Brazilcem Caiem Borralhem.

Na londýnském UFC Fight Night 224, v jehož rámci proběhne hlavní souboj mezi těžkými váhami Tomem Aspinallem a Marcinem Tyburou, čeká na Muradova (bilance 25-8) zkušený fighter Bryan Barbarena (bilance 18-10), který v UFC působí již devět let.

Zápas Barbarena vs. Muradov a kompletní hlavní kartu UFC Fight Night z Londýna nabídne v přímém přenosu stanice Premier Sport 2.

„ Již v pátek od 21:00 hodin nabídne Premier Sport 2 exkluzivní rozhovor s ambasadorem O2 TV Makhmudem Muradovem. Studio moderátora O2 TV Sport Davida Sobiška startuje v sobotu v 17:30 hodin na kanále Premier Sport 2. Diváci se mohou těšit na atraktivní hosty, dorazí Patrik Kincl, jedna z největších hvězd současné MMA scény, a také Michal Martínek, který bojuje v největší evropské organizaci KSW ,“ prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport. Přímý přenos prelims zápasů bude komentovat dvojice Michal Petrgál a Patrik Kincl, v přenosu hlavní karty pak Michala Petrgála doplní trenér André Reinders.

Televizní stanice O2 TV Sport dlouhodobě přináší to nejzajímavější z bojových sportů. Vedle prestižní UFC vysílá také MMA organizace I Am Fighter, Yangames Fight Night, Fusion Fight League, Night Of Warriors, ONE Championship, BRAVE CF nebo HEXAGONE MMA.

zdroj: O2