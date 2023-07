ČT3 by se mohla vrátit

19.07.2023 19:46

Česká televize by opět mohla provozovat šest celodenních kanálů. Nové vedení České televize má zájem opět nabízet archivní kanál ČT3, který byl z úsporných důvodů uzavřen na konci loňského roku.

Nově zvolený šéf České televize, Jan Souček, jenž se šestiletého mandátu ujme 1. října 2023, má zájem brzy obnovit ČT3. Potvrdil tak dnes svůj záměr na dnešním zasedání Rady ČT.

Podle Součka by se obnovená ČT3 měla vrátit do podoby, kterou diváci znali v první roce provozu stanice - vysílání by neobsahovalo jen archivní pořady, ale i relace, které by reflektovalo životní styl seniorů.

▲ ČT3 měla své hlasatelky (foto: Česká televize)

ČT nyní musí šetřit. K úsporám ji nutí vysoká inflace i 15 let nezvýšený koncesionářský poplatek, který stále činí 135 Kč měsíčně. Nový šéf by chtěl hledat finanční prostředky v aktivnější obchodní politice České televize.

Program ČT3 nebyl zbytečným kanálem potvrdil průzkum spokojenosti. Kanály ČT art, ČT Sport a ČT3 v loňském roce získaly vysoké hodnocení diváků: 8,8 bodů z deseti možných.

Náklady na provoz kanálu ČT3 se v letech 2020 až 2022 velmi lišily. V posledním roce činily "nižší až střední desítky milionů korun". Nejvyšší položkou v nákladech tvořilo reprízné - autorské honoráře.