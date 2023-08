AVS s kapacitou na satelitu Eutelsat 65 West A

08.08.2023 10:22

AVS, přední brazilský poskytovatel služeb a integrátor ve veřejném a soukromém sektoru, podepsal několik smluv se společností Eutelsat Communications na kapacitu na družici Eutelsat 65 West A.

Kontrakt umožnil společnosti AVC šířit veřejnoprávní kanály jako jsou TV ALEPR, TV ALESC, TV ALEPE a TV ALBA na družici Eutelsat 65 West A, čímž se zabrání rušení generovaného spuštěním 5G.

Brazílie zavádí 5G v pásmu 3,5 GHz, které se v současnosti používá pro satelitní televizi v C pásmu. Plánované C pásmo na satelitu Eutelsat 65 West A je jednofrekvenční s frekvenčním rozsahem od 4,5 GHz do 4,8 GHz.