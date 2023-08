AMC UK ukončí vysílání 28. září

21.08.2023 11:16

DNES!

Britský telekomunikační gigant BT potvrdil, že filmový kanál AMC ukončí vysílání na území Velké Británie k 28. září 2023. Stanice AMC UK byla exkluzivně provozována společností BT.

Vysílání AMC UK bylo spuštěno jako součást probíhajícího boje o abonenty mezi Sky UK a BT.

Kanál AMC UK divákům nabízel takové seriály jako "Fear the Walking Dead" a "Breaking Bad". Stanice byla zpočátku nabízena pod názvem "AMC from BT". Od roku 2019 byl program dostupný pouze na televizní platformě BT po ukončení satelitní distribuce na satelitním systému Astra (28,2°E).

S velkou fanfárou byl kanál AMC from BT spuštěn v srpnu 2015, aby zpochybnil dominanci Sky UK na trhu placené televize a divákům BT nabídl exkluzivní obsah. Byla to doba, kdy operátoři BT a Sky si silně konkurovali a dohadovali se o různých problémech, nejenom o přístupu ke kanálům toho druhého. Sky UK zablokoval Sky Atlantic jiným poskytovatelům a abonenti BT měli pouze omezený přístup k nabídce Sky Sports. Zákazníci satelitní služby Sky UK si pro možnost sledování stanice AMC museli předplatit balíček BT Sport. Vybrané epizody seriálů byly nabízeny zdarma na BT Showcase, který běžel na Freeview do roku 2018.

Nakonec obě strany dosáhly komplexní dohody, v jejímž důsledku se BT začala stahovat z trhu placené televize. AMC se stal kanálem "zanedbaným" a "zapomenutým" a v březnu skončila aktualizace profilů na sociálních sítích. Následně BT přestala připravovat marketing pro stanici AMC.

28. září 2018 to bude přesně 8 let a jeden měsíc od spuštění kanálů a jen pár dní před 4. výročím odchodu ze Sky UK.

BT bude pod značkou EE nadále nabízet TV službu spočívající v přeprodeji služeb Sky NOW a TNT Sports. Ten nahradil BT Sport po vytvoření společného podniku s Warner Bros. Discovery (WBD) v roce 2022, což vedlo ke sloučení sportovních aktivit obou společností ve Velké Británii.

Všeobecně se očekává, že WBD odkoupí zbývající akcie BT, což znamená, že BT úplně upustí od svých vlastních televizních kanálů. Ve skutečnosti obě společnosti začlenily do smlouvy klauzuli, která prodej umožňuje.

Nikdo z BT nebo AMC nepotvrdil, že uzavření AMC na lineární televizi přinese streamovací službu AMC do Velké Británii. Jakákoliv nová služby by se těžko prodávala, protože trh je nasyceny. Dohoda mezi BT a AMC je však navržena tak, aby AMC mohla v budoucnu učinit vlastní ujednání.

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com