Tajná hrobka Kleopatry uvede Viasat History

03.10.2023 10:25

Po staletích hledání se Kleopatřinu hrobku stále nepodařilo najít, ale zdá se, že nedávné objevy nás konečně přiblížily k místu posledního odpočinku poslední egyptské královny.

Po královnině hrobce pátrá i čtyřdílný dokument Kleopatřina tajná hrobka, který bude mít premiéru 3. října ve 21:00 na Viasat History. Pomocí 3D modelů, rekonstrukcí a návštěv původních míst shromažďuje nové indicie. V tomto článku se podíváme na podrobnosti tohoto vzrušujícího pátrání.

▲ Dokument Tajná hrobka Kleopatry přinese Viasat History (foto: Viasat)

Místo Kleopatřina odpočinku je obestřeno tajemstvím, stejně jako okolnosti její smrti. Egyptská královna ukončila svůj život spolu se svým manželem Markem Antoniem v roce 30 př. n. l. poté, co římský císař Oktavián uštědřil egyptské armádě drtivou porážku.

Manželé tušili, že uražený císař s nimi nebude mít slitování. Legenda sice tvrdí, že Antonius si probodl srdce mečem a královna se nechala uštknout do ruky jedovatým hadem, ale starověký kronikář Plútarchos tvrdí, že nikdo ve skutečnosti neví, co se stalo. Někteří říkají, že královna ukryla smrtelný jed v jednom ze svých hřebenů, jiní se přiklánějí k teorii, že se namazala jedovatým balzámem, a další předpokládají, že se královna zabila jehlou namočenou v jedu.

Kde však nyní odpočívá poslední egyptská královna? Známá badatelka Kathleen Martinez se domnívá, že Kleopatra je pohřbena ve staroegyptském městě Taposiris Magna, 50 km západně od Alexandrie, pod chrámem zasvěceným bohyni Isis v několik kilometrů dlouhém systému tunelů. Isis byla jednou z nejoblíbenějších egyptských bohyň. Představovala ženskou sílu, mateřství a dynastickou legitimitu a Kleopatra s ní byla často ztotožňována, takže existuje silný předpoklad, že královna byla uložena k odpočinku pod Isidiným chrámem.

Fascinující Kleopatřin život vedl Martineze k hledání obrovské hrobky. Během svého výzkumu objevila 21 hrobek, z nichž některé obsahovaly mumie, jejichž jazyky byly nahrazeny zlatými fóliemi, aby mohly v posmrtném životě mluvit. Badatelka se domnívá, že tito kdysi bohatí lidé zde byli pohřbeni před 2 000 lety, aby byli v Kleopatřině blízkosti. Další stopou spojující Kleopatru s Taposiris Magna je miniaturní replika legendárního alexandrijského majáku, která zde byla rovněž nalezena. Kleopatra si tuto stavbu, jeden z divů starověkého světa, která kdysi stála před jejími královskými komnatami, oblíbila.

▲ Dokument Tajná hrobka Kleopatry přinese Viasat History (foto: Viasat)

Za 15 let výzkumu Kathleen Martinezová Kleopatřinu hrobku nenašla. Přesto se nevzdává. Věří, že by se hrobka mohla nacházet v části systému, která je ponořena pod vodou. Je však na správné stopě?

O místě Kleopatřina posledního odpočinku máme jen několik málo indicií. Královna byla poslední královnou dynastie Ptolemaiovců, která vládla Egyptu téměř 300 let. Tato dynastie po sobě nezanechala žádné stopy: hrobka žádného z jejich faraonů nebyla nalezena, takže se můžeme jen dohadovat, jak mohla vypadat Kleopatřina mumie, pokud ji vůbec měla. Někteří spekulují, že byla poslední královnou, která byla pohřbena tímto starověkým způsobem, ale ani pro to neexistují žádné konkrétní důkazy. Ve skutečnosti se v Egyptě dochovalo pouze jediné vyobrazení samotné královny, a to na stěně starověké věštecké kaple 800 kilometrů od Alexandrie v dnešním městě Kifta.

Někteří lidé se domnívají, že Kleopatra byla pohřbena v Alexandrii, ale velkou část tohoto města také zaplavil přírodní živel. Opakovaná zemětřesení a tsunami Alexandrii zničily a vědci usuzují, že většina starověkého města je nyní 8 metrů pod hladinou moře. Pokud zde byla Kleopatra pohřbena, její hrobku téměř jistě pohltila přírodní katastrofa a pohřbila ji několikametrová vrstva sedimentů. Zda bude někdy objevena, se můžeme jen dohadovat.

Ať už je Kleopatřina hrobka pod vodou nebo ukrytá v poušti, její nalezení by bylo klíčem k odhalení posledních tajemství jejího neobyčejného života. Není pochyb o tom, že nalezení královniny hrobky by se zapsalo do historie jako jeden z největších a nejdůležitějších archeologických nálezů všech dob.

zdroj: Viasat