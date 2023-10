Oceněný seriál Had, známý jako Serpent, v říjnu na Epic Drama

03.10.2023 11:11

Již tento týden uvidí diváci vysoce ceněný seriál Had, který poprvé v češtině uvede Epic Drama. Napínavé osmidílné kriminální drama bude na kanálu vysíláno od 6. ledna, vždy v pátek ve 21:00 hodin.

Seriál Had se odehrává na pozadí 70. let minulého století a zavede diváky na mrazivou cestu nejtemnějšími zákoutími lidské psychiky, když se ponoří do mysli nechvalně proslulého sériového vraha Charlese Sobhraje.

Britští kritici označili film Had za "mrazivé mistrovské dílo, které vás udrží v napětí" (The Guardian), za "povinnou podívanou pro každého, koho fascinují nejtemnější zákoutí lidské mysli" (The Telegraph), a výkon hlavního herce Tahara Rahima v roli Charlese Sobhraje označili za "naprosto fascinující" (The Independent).

▲ Seriál Had uvede Epic Drama (foto: Viasat)

Píše se rok 1975 v Bangkoku a Charles Sobhraj (Tahar Rahim) je zloděj a podvodník, který se vydává za Alaina Gautiera, obchodníka s drahokamy. Zaměřuje se na mladé cestovatele se kterými se spřátelí a využije jejich naivity a nevinnosti. Svým šarmem vláká turisty do svého bytu v Bangkoku, kde pořádá večírky a poté mnohé z nich zdroguje a okrade. Bere jim nejen peníze a pasy, ale také životy. Své zločiny provádí s věrnými komplici: francouzsko-kanadskou přítelkyní Marií-Andrée Leclercovou (Jenna Colemanová) a indickým poskokem Ajayem Chowdhurym. Když Herman Knippenberg (Billy Howle), mladší diplomat na nizozemském velvyslanectví v Bangkoku, jednoho dne otevře dopis od muže z Nizozemska, který se bojí o svou švagrovou a jejího přítele, nechtěně vstoupí do Sobhrajovy spletité sítě zločinu. Herman brzy najde dvě pokroucené, ohořelé mrtvoly. Je odhodlán dopadnout jejich vraha. Když však vyšší představitelé justice případ uzavřou jako typický případ, kdy se hippies dostali do problémů, Herman se případu ujme sám, čímž spustí neobyčejný sled událostí.

Herman je odhodlán dostat Sobrajna za mříže, což se mu podaří poté, co sestaví "akční tým", který pečlivě hledá a shromažďuje důkazy k jeho dopadení. Patří k nim jeho nekompromisní manželka Angela, neústupný zástupce belgické ambasády Paul Siemons a Sobhrajnovi sousedé z přízemí, Nadine a Remi Giresovi. Tento mladý pár byl zpočátku okouzlen Sobhrajovým přátelstvím, ale postupem času si uvědomil, že za dveřmi sousedova bytu se dějí nekalé věci.

▲ Seriál Had uvede Epic Drama (foto: Viasat)

Díky úsilí Hermana a jeho kolegů se Sobhraj a jeho komplicové stávají hlavními podezřelými z nevyřešených vražd mnoha mladých západních cestovatelů v Indii, Thajsku a Nepálu. Protože Sobhraj opakovaně uniká spravedlnosti, stává se jedním z nejhledanějších mužů světa a jsou na něj vydány zatykače na třech různých kontinentech. Sobhraj však nemá v úmyslu nechat se chytit a vydává se na brutální, ničivou eskapádu napříč světem.

Seriál Had, který bude mít premiéru 6. října ve 21:00 na Epic Drama, nabízí napínavé pokračování skutečného příběhu sériového vraha, plného zločinu, podvodů a houževnatosti těch, kteří jsou odhodláni smrtící monstrum zastavit.

zdroj: Viasat