Finále seriálu Fear The Walking Dead na AMC

20.10.2023 11:16

DNES!

Spin-off seriálu The Walking Dead se blíží k závěru. Fear The Walking Dead, jehož premiéra proběhla v srpnu 2015, přivedl své fanoušky do postapokalyptického Los Angeles ve více než 100 epizodách.

Závěrečné díly osmé a zároveň poslední série můžete sledovat od pondělí 23. října ve 22 hodin na televizní stanici AMC.

Osmá řada seriálu Fear The Walking Dead začíná tam, kde byla ukončena řada sedmá. Tedy po zjištění, že plány a naděje, které Morgan (Lennie James) a Madison (Kim Dickens) vkládají do záchrany Morganovy dcery Mo před PADREm, nejdou úplně podle plánu.

▲ Seriál Fear The Walking Dead (foto: Parisa Taghizadeh, BBC America)

Obyvatelé ostrova jsou nuceni žít ve strachu a pod vlivem cynické vlády. Není se tedy čemu divit, že jsou naši hrdinové demoralizovaní a skleslí. Proto hledají někoho, kdo jim opět vlije krev do žil a vzkřísí důvěru v lepší svět. Tou největší nadějí se pro ně všechny stává Mo, Morganova dcera, na jejíž záchraně závisí podoba budoucího světa. Hlavním zlomem pro naše oblíbené postavy však bude nutnost vybrat si mezi dobrem a zatracením.

Nechte se naposled vtáhnout do postapokalyptického světa, kde přežije ten silnější. Sledujte premiérové díly 8. řady seriálu Fear The Walking Dead od 23. října ve 22 hodin.

V seriálu Fear the Walking Dead hrají Lennie James, Kim Dickens, Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman a Rubén Blades, výkonným producentem je Scott M. Gimple, showrunneři Andrew Chambliss a Ian Goldberg, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Michael Satrazemis a David Alpert. Seriál produkuje společnost AMC Studios.

Seriál Fear The Walking Dead není jediným divácky oblíbeným kouskem z produkce televizní stanice AMC. Hned po něm se diváci můžou těšit na čtvrtou a zároveň závěrečnou řadu seriálu Killing Eve.

Vyvrcholení třetí řady bylo pro diváky velmi emocionální. V nové řadě budeme moci sledovat, jak se hrdinky Eve, Carolyn a Villanelle, ovládané vášněmi, touhou po pomstě a posedlostí, postupně dostanou ke spletitému, subtilnímu, ale především triumfálnímu závěru poslední série.

Seriál Killing Eve sledujte na televizní stanici AMC od 23. října ve 22:45 hodin hned po Fear The Walking Dead.

zdroj: AMC