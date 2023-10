TV Nova chystá nový pořad Za pět minut dvanáct

23.10.2023 11:31

Na televizní obrazovky míří další diskusní relace. TV Nova již tuto neděli představí vlastní pořad tohoto typu s názvem Za pět minut dvanáct. Poprvé jej nabídne v neděli 29.10.2023 a v celku nepřekvapivě v 11:55 hodin.

Celková stopáž pořadu je zhruba 70 minut. Moderátorem relace bude Martin Čermák.

Nový pořad bude rozdělen do tří částí - Politické diskuse, Téma týdne a Rozhovor s osobností, která uplynulý týden hýbala Českou republikou.

▲ Nový pořad Za pět minut dvanáct (foto: TV Nova)

„ Na rozhovory s politiky jsem zvyklý z vysílání z Televizních novin i TN Live. Tady půjde samozřejmě o něco jiného, bude to mnohem náročnější. Kromě rozhovorů se budeme komplexněji věnovat i tématu, které daný týden nějakým způsobem rezonovalo v české společnosti. Nemusí jít pouze o politiku, ale například i o ekonomická či sociální témata. V poslední části si do studia pozvu někoho, kdo nás zaujal, kdo uspěl, kdo je výjimečný. Může to být sportovec, umělec, návrhář, architekt, ale i třeba někdo, kdo s nasazením vlastního života zachránil někoho dalšího. Spektrum bude široké ,“ vysvětluje Martin Čermák.

„ Nedělní politická diskuze je v českém mediálním prostředí zakotveným formátem. Na TV Nova nám nějakou dobu chyběla, a proto jsme se rozhodli, že se k ní vrátíme. Je dalším důkazem, že neustále posilujeme naše zpravodajství. Chceme ji ale pojmout jinak, inovativněji, dostat ji náplní i zpracováním blíže k lidem ,“ dodává Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

Televize Nova v minulosti vysílala vlastní debatní pořad Sedm, čili 7 dní, respektive Sedmička. Konkurenční televize ČT a Prima nabízejí divákům v podobném čase vlastní diskusní pořady. Na České televizi jsou to Otázky Václava Moravce (12:00 až 14:00 hodin) a na televizi Prima je to PARTIE Terezie Tománkové (11:00 až 13:00 hodin).