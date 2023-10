Čtyři nové filmové a zábavní kanály v NTV Plus

25.10.2023 09:26

V nabídce ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus se objevily čtyři nové filmové a zábavní televizní stanice - Star Family, BOLT, Star Cinema a Kino bez granic.

Star Family je kanál pro celou rodinu. Program je složen z pořadů, které zaujmou malé i velké diváky, takže si každý najde to své. Stanice byla zařazena do balíčků Kino Plus a také do archívních tarifů Vse vklučeno 549, Vse vklučeno 999 a VIP-Kino.

BOLT je název další tématické stanice, kterou mohou sledovat abonenti NTV Plus. Jde o televizní stanici zaměřenou na muže nad 25 let, kteří oceňují kvalitní akční filmy, detektivky, válečné filmy a televizní seriály. Spletité zápletky, zářivé speciální efekty, barevné souboje, ale i tématické pořady o natáčení, historii filmové tvorby a recenze světových filmových premiér. Program je dostupný v balíčku Bazovyj Onlajn a také v archivních balíčcích Vse vklučeno 549, Vse vklučeno 999, Bazovyj, Bazovyj Zapad a Bazovyj Plus.

Star Cinema je televizní program s oblíbenými filmy a seriály o lásce a skutečných citech pro ženské publikum nad 25 let. Kanál vysílá příběhy o osudech různých žen: o jejich aspiracích, vztazích, přátelstvích a bojích s vnějšími okolnostmi. Program najdou abonenti v balíčcích Bazovyj Onlajn a také v archivních tarifech Vse vklučeno 549/999, Bazovyj, Bazovyj Zapad a Bazovyj Plus.

Čtvrtou programovou novinkou v nabídce NTV Plus je stanice s názvem Kino bez granic. Jde o program složený z filmů různých žánrů, oceněných na mezinárodních soutěžích a festivalech. Stanice přináší vysoce hodnocené filmy: kultovní hollywoodské filmy, světové premiéry a ruské filmy. Kanál také přináší týdenní výběry filmů podle témat, žánrů, herců a režisérů, které rozhodně potěší opravdové znalce kvalitní kinematografie. Program je součástí balíčku Bazovyj Onlajn a také v archivních balíčcích Vse vklučeno 549/999, Bazovyj, Bazovyj Zapad a Bazovyj Plus.

technické parametry - BOLT, Star Cinema, Star Family, Kino bez granic:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,900 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess + Compunicate

zdroj: tele-satinfo.ru