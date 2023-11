Dokumentární řada Vrazi mafie na Viasat Explore

21.11.2023 15:00

Jen málokteré jméno září v televizních pořadech a dokumentech o skutečných zločinech tak jasně jako jméno Colina McLarena. McLaren, bývalý detektiv s vášní pro odhalování tajemství zločineckého podsvětí, přenesl své zkušenosti na televizní obrazovku v poutavém dokumentárním seriálu Vrazi mafie s Colinem McLarenem.

Tento seriál uvede Viasat Explore 22. listopadu ve 21:00. Diváci v něm budou moci proniknout do hloubky kriminální psychologie, forenzních důkazů a složitého fungování podsvětí. Colin se podělí o osobní příběhy z působení v utajení v organizovaných zločineckých rodinách, podá svědectví o svých zkušenostech z první ruky a poskytne pohled do temného a zvráceného světa mafie z první řady.

V každé epizodě se dokument zaměří na jednoho z proslulých mafiánů. Od toho, jak se díky sérii vražd dostali k moci a pokusili se ovládnout newyorskou mafiánskou rodinu, až po jejich konec nebo dlouhé tresty vězení. Podíváme se na šest mafiánských bossů: Johnnyho Gottiho známého jako "Teflonový Don", Sammyho "Bulla" Gravana, Persica alias "Hada", Anthonyho "Gaspipe" Casse, Henryho "Dobráka" Hilla a Vinnieho "Brada" Giganta. Všechny tyto osoby jsou spojeny s "pěti rodinami", které od roku 1931 dominují newyorské italsko-americké mafii: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese a Lucchese.

▲ Dokumentární řada Vrazi mafie (foto: Viasat)

John Gotti, často označovaný jako "teflonový Don", byl známý americký mafián a hlava zločinecké rodiny Gambino. V 80. letech 20. století se proslul svou schopností vyhýbat se spravedlnosti a obvinění z řady závažných trestných činů, díky čemuž si vysloužil svou přezdívku. Gotti se vyznačoval bezohledným stylem vedení, který zahrnoval zapojení do různých kriminálních aktivit, jako je lichva, vydírání, obchod s drogami a vraždy. Aby upevnil své postavení v rodině, zorganizoval v roce 1985 také vraždu Paula Castellana, předchozího šéfa rodiny Gambino. Gottiho schopnost vyhnout se odsouzení v několika soudních procesech byla nakonec překonána v roce 1992, kdy byl shledán vinným z vraždy, vydírání a dalších obvinění. Byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a 10. června 2002 ve vězení zemřel.

Salvatore Sammy "Býk" Gravano se proslavil jako vysoce postavený člen zločinecké rodiny Gambino. Gravanova zločinecká kariéra trvala několik desetiletí, během nichž se zabýval řadou nezákonných činností, včetně lichvy, vydírání, nelegálního hazardu a obchodu s drogami. Svou přezdívku "Býk" si vysloužil díky své impozantní fyzické postavě a pověsti brutálního a násilnického muže.

Jednou z nejvýznamnějších událostí během Gravanovy trestné činnosti byla jeho spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Jako svědek vlády se v rámci dohody o přiznání viny přiznal k účasti na 19 vraždách. V roce 1991 také učinil historické rozhodnutí svědčit proti svému bývalému šéfovi Johnu Gottimu a dalším vysoce postaveným členům zločinecké rodiny Gambino. Jeho svědectví bylo klíčové pro odsouzení Gottiho a dalších vrcholných mafiánských představitelů, čímž se fakticky rozbila hierarchie rodiny Gambino.

V únoru 2000 byl Gravano a téměř 40 dalších členů gangu zatčeno na základě federálních a státních obvinění z obchodování s drogami. V roce 2001 byla další obvinění stažena a v roce 2002 byl odsouzen k souběžným dvacetiletým trestům odnětí svobody v Arizoně a New Yorku. V září 2017 byl podmínečně propuštěn a v roce 2021 spustil vlastní podcast Our Thing With Sammy The Bull.

Carmine Persico byl dlouholetou hlavou zločinecké rodiny Colombo. Persico si vysloužil přezdívku "Had" kvůli své pověsti zákeřného a pro orgány činné v trestním řízení obtížně vypátratelného muže. Byl známý svou schopností pohybovat se ve složitém a zrádném světě organizovaného zločinu a zároveň se vyhýbat dlouhým trestům odnětí svobody.

Persicova zločinecká kariéra začala v 50. letech 20. století a počátkem 70. let se stal hlavou zločinecké rodiny Colombo, kde si udržel moc po několik desetiletí a stal se jedním z nejdéle vládnoucích bossů v historii americké mafie. Během svého šéfování se Persico podílel na vydírání i vraždách. Jeho vedení bylo poznamenáno vnitřními boji o moc a násilnými konflikty uvnitř rodiny Colombo, které měly za následek četné oběti. Trestná činnost Carmina Persica nakonec dostihla, když byl v roce 1986 odsouzen ke 139 letům vězení na základě federálního obvinění z vydírání. Ve vězení zůstal až do své smrti v březnu 2019.

Anthony Casso byl notoricky známý jako člen zločinecké rodiny Lucchese a stal se jednou z nejobávanějších a nejkrutějších postav v historii organizovaného zločinu. Casso si vysloužil přezdívku "Trubka" za to, že používal násilí a vraždy k likvidaci konkurentů a udržení kontroly ve zločineckém podsvětí. Jeho vliv v rodině se rozšířil na celou řadu kriminálních aktivit, včetně nelegálního hazardu, obchodu s drogami a vydírání odborů.

Jedním z nejvýznamnějších aspektů Cassoovy zločinecké kariéry bylo jeho spojení se Sammym "Býkem" Gravanem. Tato dvojice se společně podílela na různých trestných činnostech, včetně vražd. Casso padl na počátku 90. let, kdy byl zatčen a čelil řadě obvinění. Dostal několik doživotních trestů a byl uvězněn ve federální věznici se zvýšenou ostrahou, kde se později pokusil o sebevraždu, ale přežil. V prosinci 2020 Casso zemřel ve vazbě na komplikace související s COVID-19.

Henry Hill, často označovaný jako "Dobrák", byl také napojen na zločineckou rodinu Lucchese. Stal se všeobecně známým díky svému zapojení do organizovaného zločinu a pozdější spolupráci s FBI, která vedla k jeho zařazení do programu na ochranu svědků. Stal se také inspirací pro kultovní film "Goodfellas".

Hill vstoupil do zločinecké rodiny Lucchese jako mladý muž a rychle se zapojil do různých kriminálních aktivit, včetně vydírání, nelegálního hazardu, obchodu s drogami a loupeží. Hill se proslavil zejména svou rolí v loupeži na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v roce 1978. Při této loupeži bylo odcizeno 5,875 milionu dolarů (v roce 2023 by to odpovídalo 27,6 milionu dolarů), z toho 5 milionů dolarů v hotovosti a 875 000 dolarů ve špercích. V té době se jednalo o největší loupež v hotovosti spáchanou na americké půdě.

Jeho život nabral dramatický směr, když byl v roce 1980 zatčen kvůli obvinění z drogové trestné činnosti. Hill čelil dlouhému trestu odnětí svobody a obával se o svůj život, a proto se rozhodl spolupracovat s FBI. Jeho svědectví vedlo k odsouzení mnoha mafiánů a zločinců, včetně těch, kteří se podíleli na loupeži v Lufthanse. Hill vstoupil do federálního programu na ochranu svědků, v jehož rámci se i se svou rodinou přestěhoval na různá místa ve Spojených státech.

Jeho příběh o zradě a životě v programu na ochranu svědků byl později vylíčen v knize Nicholase Pileggiho "Wiseguy", která posloužila jako předloha pro kultovní film Martina Scorseseho "Goodfellas" (1990). Hilla ve filmu ztvárnil herec Ray Liotta. Film sledoval jeho vzestup a pád ve světě organizovaného zločinu, loupež v Lufthanse a důsledky jeho rozhodnutí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Hill zemřel v červnu 2012 v nemocnici na komplikace spojené s onemocněním srdce.

Vincent Gigante, známý jako "The Oddfather" nebo "Brada", byl záhadnou postavou spojenou se zločineckou rodinou Genovese. Giganteho přezdívka "The Oddfather" byla slovní hříčkou kombinující slovo "divný" a "kmotr", a to kvůli jeho výstřednímu chování a snaze předstírat duševní chorobu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Byl známý tím, že se po ulicích New Yorku potuloval v županu a pyžamu, mumlal si pod nos a vykazoval další známky duševní nestability.

Navzdory své výstřední osobnosti byl Gigante mazanou a vlivnou postavou zločinecké rodiny Genovese. Na počátku 80. let se stal šéfem rodiny. Giganteho trestná činnost zahrnovala zapojení do vydírání, nelegálního hazardu a dalších tradičních mafiánských praktik. Jeho styl vedení kladl důraz na utajení a loajalitu a byl známý tím, že nemilosrdně likvidoval ty, které považoval za hrozbu své moci.

V roce 1997 se Giganteho předstírání související s duševní chorobou rozplynulo, když byl odsouzen za vydírání a spiknutí za účelem vraždy. Byl odsouzen k 12 letům vězení a zemřel v prosinci 2005, ještě ve vězení.

Dokumentární řada Vrazi mafie s Colinem McLarenem představuje jedinečnou cestu do temných a tajemných životů některých z nejznámějších postav v historii organizovaného zločinu. Prostřednictvím odborného vyprávění se diváci přenesou do zvráceného světa moci, zrady a intrik. Dokument bude mít premiéru 22. listopadu ve 21:00 na Viasat Explore.

