Odstartoval Best Xmas Music, další vánoční kanál

22.11.2023 18:34

DNES!

Na britském trhu odstartoval další kanál zaměřený na vánoční a zimní atmosféru. Videoklipová televize That's 80s, zaměřená na hudbu z 80. let minulého století, se dočasně proměnila na Best Xmas Music.

Best Xmas Music to je aktuální název programového slotu stanice v multiplexu. Na obrazovce v levém horním rohu se ale zobrazuje logo stanice That's Christmas. To znamená, že diváci mají k dispozici 2 stanice se stejným názvem ale s jiným obsahem.

▲ Best Xmas Music - záběr z příjmu stanice

That's Christmas (s názvem slotu Best Xmas Music) se zaměřuje výhradně na videoklipy s vánoční a zimní atmosférou. Druhá stanice That's Christmas (původně That's 70s) vysílá nejenom hudbu ale i filmy a další zábavní obsah spojený s nejkrásnějšími svátky v roce.

Klipy ze 70. a 80. let nyní zdarma nabízejí jen konkurenční stanice NOW 70s a NOW 80s, které vysílají do celé Evropy, zatímco kanály That's Christmas vysílají přes britský paprsek a příjem je možný v některých částech Evropy jen s parabolami větších rozměrů.

▲ Best Xmas Music - záběr z příjmu stanice

Cílem pop up (eventových) kanálů je přilákat diváky k obrazovkám se speciálně laděným obsahem, zadavatele reklam nabídnout vysílací prostor pro propagaci produktů a služeb.

Stanice That's Christmas není jedinou stanicí (respektive jedinými programy), které divákům nabízejí takový obsah. V provozu jsou také hudební program BoXmas či filmové GREAT! Movies xmas (+1h). Všechny vysílají volně ( FTA). Abonenti Sky UK mohou navíc sledovat i stanice MTV XMAS či filmové stanice Christmas24 a Christmas24+.

technické parametry - Best Xmas Music (that's Christmas):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA