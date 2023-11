Best Xmas Music bude vysílat FTA na 28,2E

20.11.2023 11:40

DNES!

Ve středu 22. listopadu bude dočasně přejmenována stanice That's 80s. Provozovatel plánuje sezónní proměnu v televizní program Best Xmas Music. Bude to absolutní debut této značky v podobě klasického televizního kanálu na britském trhu.

Vyplývá to z informací na oficiální fóru technické podpory Sky UK.

Zatímco That's 80s se soustředí na hity 80. let minulého století, Best Xmas Music, který začne vysílat na jeho pozici, představí největší hity několika desetiletí a zaměřené na vánoční a zimní témata.

Dne 18. října byl program That's 70s dočasně rebrandován na That's Christmas a vypadá to, že druhý kanál That's 80s půjde stejnou cestou.

Cílem tvorby striktně vánočních projektů je přilákat inzerenty, navodit u diváků sváteční náladu a povzbudit je k nákupu.

Nejnovější projekt Best Xmas Music bude šířen v britském paprsku satelitu Astra 2F (28,2°E) a bude vysílat volně ( FTA). Příjem ve střední Evropě je komplikovaný - území není v zóně pokrytí a příjem je možný zejména v západnější části Čech, kde je příjem možný s parabolami o průměru kolem 150 až 180 cm.

technické parametry - That's 80s (od 22.11.2023: Best Xmas Music):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl