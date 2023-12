Nejen hudební FTA stanice Deluxe mění parametry

14.12.2023 15:18

DNES!

Společnost High View mění vysílací transpondér svých tématických dokumentárních, zábavních a hudebních bezplatných programů, včetně videoklipových stanic Deluxe.

Volně vysílané tématické programy Crime Time, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+, Xplore, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Louge, Deluxe Rap a Deluxe Rock jsou doposud zákazníkům poskytovány z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E z frekvence 12,699 GHz s vertikální polarizací. To se ale nyní změní.

▲ Deluxe Rock - záběr z příjmu stanice

Provozovatel zahájil novou distribuci všech výše uvedených programů v MPEG-4 v SD rozlišení z nové vysílací frekvence 12,610 GHz. Z hlavních parametrů se vedle kmitočtu mění i symbol rate (SR), která se na nové frekvenci snižuje z 23,5 Mbit/s na 22 Msymb/s, což způsobí pokles celkové kapacity multiplexu o 3,34 Mbit/s.

Zda divák přijímá tyto programy ze starých nebo nových parametrů pozná poměrně snadno. Na staré frekvenci mají programy příponu "_alt" (_starý). Některé přístroje ale nemusí si automaticky načíst nové názvy programů a proto se doporučuje kontrola parametrů. Jen tak divák předejde možné ztrátě stanic po vypnutí stanic na původních parametrech.

nové technické parametry - Crime Time, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+, Xplore, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Louge, Deluxe Rap, Deluxe Rock:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,610 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Crime Time, Hip Trips, Just Cooking, Just Fishing, One Terra, Red Adventure, Serien+, Xplore, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Louge, Deluxe Rap, Deluxe Rock (vysílání zde bude ukončeno!):

• Astra 1L (19,2°E), freq. 12,699 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA