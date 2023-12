ČT má pro rok 2024 rozpočet 7,9 miliardy korun

15.12.2023 17:59

Česká televize bude v příštím roce hospodařit s částkou 7,9 miliardy korun. To bude o půl miliardy více než v minulém roce. Uvedl šéf veřejnoprávní České televize (ČT).

" ČT má schválený rozpočet pro rok 2024 ve výši 7,9 miliardy korun. To je o půl miliardy více než v minulém roce. Nominální navýšení rozpočtu pokryje růst mezd a cen, které hnala nahoru inflace. Schválený rozpočet ale stále neumožní výrobu v objemech realizovaných před pěti nebo šesti lety. Díky úsporným opatřením a využití rezerv však nedojde v roce 2024 k výraznému omezení veřejné služby ," uvedl na sociální síti Jan Souček, generální ředitel České televize.

ČT do budoucna spoléhá na zvýšení koncesionářských poplatků, které se nezměnily již 15 let. Televizní poplatek stále činí 135 korun měsíčně. Od roku 2025 by měl podle vládní předlohy vzrůst na 160 korun a rozšířit by se měl i okruh plátců. Zvýšení poplatku ale stále není jisté - vyšší poplatek ještě musí schválit poslanci.

Nový šéf ČT hodlá obnovit kanál ČT3, zaměřený na produkci z archívu.