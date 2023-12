Bídníci, oceňovaná seriálová adaptace, na Epic Drama

Připravte se na to, že vás toto nadčasové dílo pohltí. Strhující adaptace literární klasiky 19. století "Bídníci" Victora Huga od scénáristy Andrewa Daviese, držitele ceny Bafta, bude mít velkou premiéru na Epic Drama 21. prosince ve 21:00 hodin.

Pozoruhodné šestidílné drama vypráví příběh Jeana Valjeana, bývalého trestance, který nemůže uniknout stínu své minulosti, stejně jako pronásledování policejním důstojníkem Javertem. Seriál nabízí bohatý příběh, výjimečné herecké obsazení a provede nás úchvatnými evropskými lokacemi, kde se seriál natáčel.

Po své britské premiéře si seriál Bídníci vysloužil uznání televizních kritiků, kteří jej označili za majestátní a velkolepé zakončení roku. „Jednoduše elektrizující... Drama Andrewa Daviese se majestátně trefila do děje," znělo vyjádření deníku The Guardian. Deník Daily Telegraph prohlásil: „C'est magnifique... (je to velkolepé) opulentní hostina na závěr roku," a The Independent vyzdvihl výkon Lily Collins, když uvedl: „Lily Collins ztvárňuje tragickou Fantine houževnatě, ale také s neuvěřitelnou grácií".

Bídníci se odehrávají v porevoluční Francii a sledují propletené osudy několika jednotlivců, kteří se potýkají s drsnou realitou chudoby, zločinu a sociální nespravedlnosti. V centru příběhu je Jean Valjean, bývalý trestanec, který po letech věznění hledá vykoupení. Život bývalého vězně je krutý a Valjean vidí předsudky na každém kroku.

Pronásledován svou minulostí se setkává s moudrým biskupem z Digne, který ho donutí zamyslet se nad vlastní morálkou a životem, který chce vést. Valjeanova cesta se zkříží s mnoha dalšími postavami, včetně Fantiny, zoufalé ženy, která je nucena vydělávat si prostitucí, aby uživila svou malou dceru Cosettu; Javerta, neúprosného policejního inspektora, který je odhodlán postavit Valjeana před soud; a Mariuse, mladého studenta, který se ocitl v politickém chaosu té doby. Životy těchto postav se prolínají, čelí zkouškám a útrapám, které prověřují jejich sílu a odolnost. Přes to všechno hledají lásku, naději a vykoupení ve světě, který je krutý a nelítostný.

Seriál Bídníci se může pochlubit hvězdným hereckým obsazením, které dodává ději hloubku a autenticitu oblíbených Hugových postav:

Dominic West, známý především ze seriálu Koruna nebo filmů Aféra či Colette: Příběh vášne, se ujal ikonické roli Jeana Valjeana, mučeného svou minulostí.

Lily Collins, známá ze seriálu Emily v Paříži, filmu Tolkien nebo moderní adaptace Sněhurky, podává silný výkon v roli Fantine, postavy, která vyzařuje zranitelnost a sílu zároveň.

David Oyelowo, známý z filmů Selma nebo Interstellar, ztělesňuje neochvějného inspektora Javerta, který je odhodlán postavit Valjeana před soud.

Ve vedlejších rolích se představí Josh O'Connor (The Durrells) jako Marius, Ellie Bamber (Noční zvířata) jako Cosette a Erin Kellyman (Raised By Wolves) jako Éponine, zatímco Adeel Akhtar (Victoria & Abdul) a oceňovaná herečka Olivia Colman (známá ze seriálu The Crown, kde ztvárnila královnu Alžbětu) si zahrají Monsieur a Madame Thénardier.

Okouzlující jsou i lokace, kde se seriál natáčel. Malebná krajina Belgie, Francie a Bruselu vytváří perfektní kulisu pro tuto vizuálně úchvatnou adaptaci. Od rušných pařížských ulic až po klidný venkov, lokace přenesou diváky přímo do srdce Francie v 19. století.

Připravte se na emotivní cestu časem a staňte se svědky neobyčejného příběhu, podmanivých hereckých výkonů a úchvatné kinematografie šestidílného dobového dramatu Bídníci, kteří bude mít premiéru na televizní stanici Epic Drama tento čtvrtek 21. prosince ve 21:00.

zdroj: Viasat