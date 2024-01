Světový ženský tenis již od tohoto týdne na Sport1 a Sport2

Reklama

Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

20:10 Poslední aristokratka21:55 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem23:05 Komisař Moulin20:00 Marie Terezie a vyhnání židů z Prahy21:00 Civilizace aneb Dobrá zpráva o konci světa22:30 Mistři šifer20:20 Jedna rodina (43)21:45 Comeback22:20 Comeback20:15 Zoo (163)21:40 7 pádů Honzy Dědka22:50 7 pádů Honzy Dědka20:10 To neznáte Hadimršku22:05 Vítejte na jihu00:15 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti 3 (11,12)20:30 Jasně a stručně20:50 Jaromír Soukup LIVE21:50 Duel Jaromíra Soukupa20:30 Vysoká hra (1/2)22:05 Vysoká hra (2/2)23:40 Utorkový klub20:10 Dlhá vojna - Izrael, Irán a USA (1/2)21:05 Dlhá vojna - Izrael, Irán a USA (2/2)22:00 Večera s Havranom20:30 Susedia21:05 Susedia21:45 Partička20:20 Co teď a co potom? (1/8)21:35 Co teď a co potom? (2)23:00 O zvířatech a lidech (12)