CANAL+ v únoru: Bílé písky či Evakuace

15.01.2024 11:54

Streamovací platforma CANAL+ uvede příští měsíc v české a slovenské premiéře úspěšné seriály Bílé písky, Evakuace nebo Století sexuální výchovy.

10. 2.

Bílé písky (White Sands, 2021)

Kriminální seriál Bílé písky se odehrává v surfařském ráji Hvide Sande na západním pobřeží Dánska. Do přímořského letoviska jsou vysláni dva nesourodí policisté, aby vyřešili brutální vraždu německého surfaře. Protože nikdo ve městě policii nevěří, dánská expertka Helene a německý detektiv z oddělení vražd Thomas se v utajení vydávají za manželský pár. Rychle si uvědomí, že být důvěryhodní v roli manžela a manželky není zrovna snadné. Seriál díky skvělému zpracování dánské dvojice autorů kriminálních příběhů, která tvoří pod pseudonymem A. J. Kazinski, zaznamenal ohromný televizní úspěch.

15. 2.

Z*A*J*A*T*C*I (C*A*U*G*H*T, 2023)

Čtyři australští vojáci vyslaní na misi do oblasti zmítané válkou jsou zajati bojovníky za svobodu a natočí video s rukojmími, které se stane virálním. Šestidílný satirický komediální seriál líčí příběh vojáků v zajetí v podání australských hereckých hvězd. Seriál začíná videem, v němž vojáci Rowdy Gaines (Ben O'Toole), Albhanis Mouawad (Lincoln Younes), Phil Choi (Alexander England) a Dylan Fox (Kick Gurry) v ostrovním státě Behati-Prinsloo prosí o život. Seriál se pouští do kritiky mocenských struktur, neboť australská vláda prohlašuje, že v regionu nemá žádné ozbrojené síly. Australský tvůrce, producent i herec Kick Gurry ztvárnil jednu s hlavních rolí a ke spolupráci přizval jako výkonného producenta také oscarového herce Seana Penna.

11. 2.

Evakuace (Evacuation, 2023)

Strhující třídílný dokument mapuje evakuaci z Kábulu v roce 2021. Kombinace syrových bezprostředních záběrů a naprosto upřímných výpovědí civilistů a vojáků činí dokumentární film Jamese W. Newtona o dobytí Kábulu Tálibánem nesmazatelným. Středem zájmu nejsou politici zodpovědní za nedostatečné plánování největšího leteckého přesunu Spojeného království od druhé světové války, natož za dvacet let pochybné zahraniční politiky, která k němu vedla. Newton, který získal bezprecedentní přístup na ministerstvo obrany, používá jednoduchou, ale účinnou metodu a nechává jeho zaměstnance zpracovat své emoce na kameru. Bolestně objasňuje emocionální zátěž všech zúčastněných a otevírá otázku odpovědnosti za politická řešení konfliktů. Dokument získal jednoznačné uznání kritiků a znovu vyvolal odsouzení chaotické strategie britské vlády během stahování.

4. 2.

Století sexuální výchovy (Let's Talk about Sex - A Century of Sex Education, 2022)

Série popisuje 100 let společenských změn viděných optikou sexuální výchovy. Dějiny sexuální výchovy ve 20. století jsou dokonalým zrcadlem velkých společenských zvratů, k nimž došlo v celé společnosti - ať už jde o sociální, politické, ekonomické, nebo technologické změny - a našich neustále se vyvíjejících postojů ke vztahům a sexualitě. Od počátku západní civilizace bylo hlavním účelem sexuální výchovy udržet stávající mocenské struktury. Církev a stát ji využívaly k získání kontroly nad lidmi a jejich soukromým životem a k udržení patriarchálních mocenských struktur. Těmto konzervativním strukturám nyní čelí progresivní osvícenští průkopníci se svými zbraněmi, jakými jsou necenzurovaný přístup k informacím, technologický a vědecký pokrok, politické převraty nebo nové, alternativní životní styly vyzkoušené v praxi a zpochybňující status quo.

zdroj: Canal+