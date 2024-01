Předávání cen Emmy na Spektrum Home s Liborem Boučkem

11.01.2024 12:29

DNES!

Letos to bude 75. ročník galavečera udílení prestižních cen Emmy, které dostanou ti nejlepší tvůrci, jenž dokázali televizní diváky zaujmout v hlavním vysílacím čase. Čeští diváci budou moci galavečer sledovat v přímém přenosu na televizní stanici Spektrum Home 16. ledna od 1:00 do 5:00 hodin středoevropského času a celým slavnostním programem je provede moderátor Libor Bouček.

Volejte Saulovi je jedním z nejoblíbenějších seriálů stanice AMC. I proto byl vybrán mezi nejlepší v kategoriích "Vynikající dramatický seriál", "Vynikající herec v hlavní roli v dramatickém seriálu" či "Vynikající herečka ve vedlejší roli v dramatickém seriálu". Celkem získal 8 nominací.

Předávání cen Emmy, které je známé také jako televizní Oscary, se bude vysílat v přímém přenosu v zemích střední Evropy, včetně České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Bulharska. 75. ročník cen Emmy ocení americké televizní pořady vysílané v hlavním vysílacím čase mezi 1. červnem 2022 a 31. květnem 2023. O nejlepších rozhodnou odborníci Americké televizní akademie, která má zhruba 20 000 členů. V Česku budou moci celý galavečer fanoušci sledovat na televizní stanici Spektrum Home za doprovodu oblíbeného moderátora Libora Boučka.

▲ Předávání cen Emmy na Spektrum Home (foto: AMC)

Slavnostní předávání cen se letos uskuteční v losangeleském divadle Peacock Theatre a moderovat jej bude komik Anthony Anderson. Ten se objevil ve filmech Já, mé druhé já a Irena, Scary Movie 3, Klokan Jack a v minulosti získal sedm nominací na cenu Emmy za nejlepšího herce v hlavní roli v komediálním seriálu, tři nominace na Zlatý glóbus a tři nominace na cenu kritiků za svou populární roli v seriálu "black-ish". "Když jsou nedávné problémy našeho průmyslu za námi, můžeme se vrátit k tomu, co máme rádi - oblékání se do krásných rób a k dostávání cen. Neexistuje lepší slavnostní okamžik, který by spojil tvůrčí komunitu, než 75. ročník udílení cen Emmy," uvedl s odkazem na nedávnou stávku hollywoodských scenáristů moderátor Anthony Anderson.

Slavnostní ceremoniál začne v úterý 16. ledna v 1 hodinu ráno středoevropského času průvodem po červeném koberci. Ceny se pak budou předávat mezi 2. a 5. hodinou. V úterý večer ve 22:00 bude také odvysílána 60minutová rekapitulace ze slavnostního večera.

Společnost AMC Networks získala 8 nominací:

Volejte Saulovi získalo 7 nominací a jednu nominaci získala nová sezóna souvisejícího web seriálu Volejte Saulovi Filmmaker training. Dále byl pak nominován pořad z portfolio AMCNI Život v sevření mrazu, který se stal vlajkovou lodí seriálů televizní stanice Spektrum. Ten získal 2 nominace.

Nová sezóna bude na televizní stanici Spektrum vysílána v letošním roce.

PROMO: https://youtu.be/tYrazjdE25U

PROGRAM 75. ročníku předávání cen Emmy

1:00 - 2:00 hodin | Slavní na červeném koberci

2:00 - 5:00 | Slavnostní předávání cen Emmy

22:00 - 23:00 | 60minutový sestřih z galavečera

Nominace na cenu Emmy 2023 (8)

• Nejlepší dramatický seriál

• Nejlepší herec v hlavní roli dramatického seriálu (Bob Odenkirk)

• Nejlepší herečka ve vedlejší roli dramatického seriálu (Rhea Seehorn)

• Nejlepší scénář dramatického seriálu (2x)

• Nejlepší mix zvuku

• Nejlepší obrazový střih

• Nejlepší krátký komediální, dramatický nebo varietní seriál (Volejte Saulovi: Filmmaker Training)

zdroj: AMC