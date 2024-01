Hudební The Voice z nového transpondéru

23.01.2024 13:03

Populární bulharská bezplatná ( FTA) videoklipová televize The Voice se přestěhovala na jinou satelitní kapacitu domácího operátora DTH služby Neosat.

Vysílání této stanice se objevilo na kmitočtu 12,207 GHz s vertikální polarizací. I na nové frekvenci je program poskytován FTA.

Distribuce The Voice na původní frekvenci 12,476 GHz byla ukončena. Pro příjem je proto nutné vyhledat programy na novém kmitočtu. Vysílání je možné přijímat i ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) díky distribuci přes silný evropský paprsek bulharského satelitu BulgariaSat 1.

▲ The Voice Bulgaria - záběr z příjmu stanice

Nutno poznamenat, že The Voice Bulgaria vysílá v klasickém SD rozlišení (352x576) v kodeku MPEG-4 (H.264), ačkoliv její programová pozice se jmenuje "The Voice HD".

Bulharská televize The Voice začala vysílat 10. listopadu 2006, kdy nahradila původní stanici Veselina. Při svém startu byl program The Voice TV součástí skandinávské mediální skupiny SBS Broadcasting. Stanice se dodnes zaměřuje na největší a nejžhavější světové a bulharské hity. Cílovým publikem stanice jsou diváci ve věku od 18 do 29 let.

The Voice Bulgaria je dnes součástí bulharské mediální skupiny Nova Broadcasting Group, kterou od roku 2021 vlastní United Group.

nové technické parametry - The Voice Bulgaria:

• BulgariaSat 1 (1,9°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - The Voice Bulgaria (vysílání zde bylo ukončeno!):

• BulgariaSat 1 (1,9°E), freq. 12,476 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA