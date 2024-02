Lodní katastrofy: Moře vydají svá svědectví v dokumentech na TV Spektrum

Dojde-li řeč na námořní katastrofy, asi si většina lidí vybaví zkázu Titaniku. Není divu, tento příběh byl mnohokrát probírán, ovšem není zdaleka jediný. Existují události, o kterých možná ani netušíte, ale zapsaly se velkým písmem do černé kroniky rejdařství.

Moře záhadných katastrof na televizní stanici Spektrum vyplaví v únoru jejich další část od 5. února od 21 hodin.

Tajemství hlubin

Dokumentární série Moře záhadných katastrof proniká s každým dílem do hloubky a na světlo vytahuje nejzáhadnější a zcela neočekávané námořní katastrofy posledních padesáti let. Svými rozměry a významem zcela otřásly celým světem a vedly k významným změnám v rejdařském průmyslu. Jednotlivé díly seriálu vtáhnou diváky do světa mořeplavců a obnoví pátrání po příčinách katastrof majících mnohdy nedozírné důsledky. Nechte se unášet na vlnách světových moří a oceánů, jejichž hlubiny se staly osudnými příliš velkému množství těch, pro něž dříve znamenaly život. Vzdát hold těmto námořníkům a poodkrýt tajemství dávných událostí máte možnost od 5. února 2024 každý všední den ve 21:00.

Zbytečné ztráty ve vlnách

Příběh již zmíněného Titanicu jistě netřeba představovat, a ačkoliv se jednalo o obrovskou katastrofu a nepředstavitelné lidské ztráty, zdaleka nebyla největší. V roce 1987 došlo na cestě do Manily ke strážce filipínského osobního trajektu Doňa Paz s tankerem MT Vector převážejícím tisíce barelů ropy. Kromě ekologických následků, kdy po vytečení ropy hořelo i moře kolem lodí, si událost vysloužila přízvisko největší civilní námořní katastrofy, neboť zahynulo více než 4 300 osob. Pouhým 26 z nich se jako zázrakem podařilo zachránit. Co za nehodou stálo? Souhra hned několika okolností. V době srážky loď řídil nezkušený plavčík, zatímco důstojníci se bavili. Dále bylo na palubě trajektu podstatně více osob, než činila jeho kapacita, evakuace selhala a lidé se nemohli dostat ani k záchranným vestám. Problematický byl rovněž provoz tankeru, který neměl v pořádku dokumentaci a obsluha byla nedostatečně kvalifikovaná. Výsledkem těchto pochybení jsou tak zcela zbytečné ztráty na životech.

Zapomenutá mina

Japonská mina stála za zkázou čínské osobní lodi Kiangya, na níž zahynulo v prosinci roku 1948. Dle oficiálních záznamů bylo na palubě 2 000 uprchlíků, ovšem ve skutečnosti v moři našlo smrt více jak 3 300 lidí. Zachránit se podařilo přibližně jen 700 osob. Času na jakoukoliv reakci bylo málo, neboť po najetí na minu klesla loď velmi rychle ke dnu.

Následky lidských chyb

Moderní doba má k dispozici netušené možnosti, přesto ke zbytečným katastrofám dochází i dnes. Často za nimi však stojí jediné, lidská chyba. Zmiňme například trajekt Estonia, jehož plavba skončila v roce 1994 smrtí 852 osob. Nejprve se zdálo, že za vše mohla technická závada, kdy prostor lodi, kterým dovnitř najíždějí automobily neodolala náporu až šestimetrových vln a otevřel se. Rozsáhlé vyšetřování však ukázalo, že loď byla špatně udržována, a navíc měla být provozována pouze v pobřežních vodách, nikoliv na otevřeném moři. Chybou kapitána, který ani nepřivolal pomoc a zbaběle se pokusil prchnout, pak v roce 2012 zahynulo 32 lidí po převrácení výletní lodi Costa Concordia. Naštěstí vody Středozemního moře jsou přístupnější a zbylé pasažéry se podařilo zachránit. Celkově totiž na lodi cestovalo více jak 4200 lidí a následky srážky s útesem tak mohly být katastrofální.

zdroj: AMC