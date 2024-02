Na TV Prima startuje nový seriál Zalez do spacáku

05.02.2024 09:13

DNES!

Nový osmidílný seriál Zalez do spacáku startuje již dnes na TV Prima v Česku a Prima PLUS na Slovensku. Divákům odhalí během letních prázdnin nejedno tajemství. Přesněji řečeno - hned sedm. Tři ženy a čtyři děti.

Čtyřicátník Ivan (Tomáš Klus) požádá po krátké známosti Sáru (Pavla Gajdošíková) o ruku. Ta souhlasí jedině pod podmínkou, že se lépe poznají a stráví spolu celé léto v kempu Sářiných rodičů (Lenka Vlasáková, Ondřej Pavelka). Ivan se ale Sáře zapomněl zmínit, že už byl třikrát ženatý a má tři potomky, takže dělá vše pro to, aby mu děti v létě nepřekazily plán sbližování se s novou láskou.

▲ Nový seriál Zalez do spacáku (foto: FTV Prima)

Omluví se svým exmanželkám (Kristýna Leichtová, Erika Stárková, Barbora Seidlová), že tyto prázdniny mu to nevyjde a děti si vezme hned, jak to bude možné. Jenže bejvalky nejsou hloupé, dají se dohromady a během pár dní zjistí, co za tím je. Rozhodnou se, že do kempu pojedou a děti mu tam nechají. Překvapená Sára musí uznat, že procesu vzájemného poznávání může přítomnost dětí jenom prospět. Takže dva měsíce společných chvil této zvláštní rodiny okořeněné letními zážitky z kempu mohou začít.

Celý štáb se na dva měsíce usídlil v kempu v Brozanech nad Ohří. Neodjíždělo se, ale přespávalo v tamních chatkách. Hlavní hrdina Tomáš Klus s dcerou Josefínou obývali vlastní karavan, a když se netočilo, povinnosti ho odvály na koncert. Sbalil karavan, dceru a odjel zpívat - a pak zase hezky zpátky na natáčení.

„ S dcerou Josefínou jsme si udělali krásné prázdniny a bydleli v karavanu. Zaparkovali jsme kousek od natáčecího placu, sousedili s přírodní rezervací, po natáčení se grilovalo, byl to krásný život v kempu .“

První epizodu komediálního seriálu pro celou rodinu Zalez do spacáku odvysílá TV Prima již dnes ve 20:15 hodin. Divákům na Slovensku přinese první epizodu Prima PLUS až ve 21:30 hodin.

zdroj: FTV Prima