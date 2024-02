Sanremo 2024 - hvězdná show, návrat legendy

04.02.2024 18:58

DNES!

74. ročník mezinárodního hudebního festivalu Sanremo 2024 se uskuteční od 6.2. do 10.2.2024. Na diváky a posluchače čeká Festivalový týden, kdy Rai na svých televizních a rozhlasových okruzích přinese informace z nejočekávanější a nejsledovanější události roku.

Hlavní večerní program Sanrema bude, jako již tradičně, vysílat hlavní televizní kanál Rai 1, který je volně ( FTA) dostupný pro diváky nejenom v Itálii ale přinejmenším v celé Evropě díky volnému vysílání přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird (13°E), kde vysílá ve vysokém rozlišení (HDTV). Zákazníci bezplatné satelitní platformy TivúSat si budou moci všechny večery ze Sanrema 2024 vychutnat v nejlepší možné technické kvalitě - v ultra HD rozlišení ve formátu 4K na programu Rai 4K, který je kryptován systémem Nagra MA.

▲ Sanremo, logo 74. ročníku hudebního festivalu (foto: Rai)

Mimo Evropu se bude Sanremo 2024 vysílat na Rai Italia dle místních časových zón a na vybraných zahraničních televizních a rozhlasových stanicích. Minulé ročníky se vysílaly například v Rumunsku, Srbsku, Albánii, Španělsku, Velké Británii, Švýcarsku, Rusku či Černé Hoře. Hudební kanál Rai Radio 2 Visual bude vysílat každý den od 13:45 do 16 hodin speciál přímo ze Sanrema.

V divadle Ariston jako soutěžící vystoupí 30 interpretů. Za zmínku stojí především návrat na pódia legendárního dua Ricchi e Poveri, které zde jako soutěžící představí svoji novou skladbu.

Soutěžící a jejich skladby:

Fiorella Mannoia - Mariposa

Geolier - I p' me, tu p' te

Dargen D'Amico - Onda alta

Emma - Apnea

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Angelina Mango - La noia

La Sad - Autodistruttivo

Diodato - Ti muovi

Il Tre - Fragili

Renga e Nek - Pazzo di te

Sangiovanni - Finiscimi

Alfa - Vai

Il Volo - Capolavoro

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Gazzelle - Tutto qui

Negramaro - Ricominciamo tutto

Irama - Tu no

Rose Villain - Click boom

Mahmood - Tuta gold

Loredana Berte - Pazza

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Big Mama - La rabbia non ti basta

Ghali - Casa Mia

Annalisa - Sinceramente

Mr. Rain - Due altalene

Maninni - Spettacolare

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Santi Francesi - L'Amore in bocca

Clara - Diamanti Grezzi

BNKR44 - Governo punk

Vedle soutěžících čekají na diváky a posluchače Sanrema také hvězdní hosté. Většina stars je známá také v Česku a na Slovensku.

Hosté:

Bob Sinclar (7.2.) - francouzský DJ a skladatel.

John Travolta (7.2.) - hollywoodská legenda

Russell Crowe (8.2.) - oscarový americký herec vystoupí v netradiční roli zpěváka se svojí hudební skupinou.

Eros Ramazzotti (8.2.) - jeden z nejznámějších italských zpěváků se vrací do Sanrema přesně po 40 letech když v roce 1984 debutoval s písní Terra Promessa a se kterou i zvítězil v kategorii "nový objev".

Gigi D'Agostino (9.2.) - italský DJ a zpěvák.

Skin (9.2.) - populární britská zpěvačka, hlas skupiny Skunk Anansie vystoupí se skupinou Santi Francesi a společně vzdají holt Leonardu Cohenovi s písní Hallelujah.

Gianna Nannini (9.2.) - italská rocková zpěvačka zazpívá divákům medley svých hitů které právě v Sanremu před více než 35 lety poprvé představila posluchačům.

Umberto Tozzi (9.2.) - italský zpěvák debutoval v Sanremu v roce 1979 s hitem Gloria a v roce 1987 získal hlavní cenu s písní Si puo dare di piu.

Stef Burns (9.2.) - americký kytarista společně se skupinou Il Volo vzdají holt legendární skupině Queen která vystoupila v Sanremu přesně před 40 lety v čele s Freddiem Mercurym a představila tehdy ve světové televizní premiéře hit Radio Ga Ga.

Ratchopper (9.2.) - tuniský DJ a producent společně s raperem Ghali vzdají poctu italské populární hudbě 70 a 80 let která ve velké míře byla ovlivněna i právě festivalem Sanremo.

Eiffel 65 (9.2.) - italská taneční skupina velmi populární na začátku milénia.

zdroj: franck + vl.info