ČTÚ udělil všechny příděly pro DAB

26.02.2024 15:00

DNES!

Nedávná aukce na kmitočty pro digitální rozhlasové vysílání (DAB) zná své vítěze. Nyní ČTÚ přidělil vítězům tendrů jednotlivé kmitočtové příděly v pásmu 174 až 230 MHz. Nyní již nic nebrání subjektům budovat své DAB sítě a posluchačům nabídnout širší nabídku rozhlasových programů a doplňkových služeb.

Úřad hodlá zveřejnit i ucelený záznam aukce pořízený elektronickým aukčním systémem.

Připomeňme si výsledky výběrového řízení:

• Broadcast Services s.r.o.: Aukční blok R2 (Praha, střední Čechy), R9 (Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj), R17 (Jihomoravský kraj), R22 (Pardubický kraj), R26 (Vysočina);

• Czech Digital Group, a.s.: Aukční blok B (celoplošný multiplex), R4 (Karlovarský, Ústecký, a Liberecký kraj), R15 (Praha), R23 (Plzeňský kraj);

• Fiera touch s.r.o.: Aukční blok R3 (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), R13 (Praha), R20 (Jihočeský kraj), R25 (Vysočina);

• GG OMIKRON s.r.o.: Aukční blok R16 (Praha), R18 (Jihomoravský kraj), R19 (Moravskoslezský kraj);

• JOE Media s.r.o.: Aukční blok R12 (Jihočeský kraj, Sušicko), R14 (Praha), R24 (Plzeňsko), R27(Karlovarský kraj);

• PLAY.CZ a.s.: Aukční blok R1 (Praha, střední Čechy), R5 (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj), R8 (Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj), R10 (Moravskoslezský a Zlínský kraj), R11 (Jihočeský a Plzeňský kraj), R21 (Královéhradecký kraj);

• RTI cz s.r.o.: Aukční blok C (celoplošný multiplex);

• TELEKO digital, a.s.: Aukční blok R6 (Liberecký a Královéhradecký kraj), R7 (Vysočina, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj).

Celková vydražená cena za všechny Aukční bloky byla 79 325 000 Kč.

Jak probíhal tendr na DAB v Česku

Ve výběrovém řízení jsou stanovena rozvojová kritéria, která by měla zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání, ale i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů.

Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic.

Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.

Mezi výhody digitálního rozhlasového vysílání patří zejména možnost rozšíření nabídky celoplošně šířených programů. Dále se jedná o možnost lepší zvukové kvality nebo různé doplňkové multimediální funkce a aplikace, ke kterým příjemce nepotřebuje internet. DAB by měl umožnit výrazně lepší kvalitu a dostupnost příjmu za pohybu, tedy zejména v automobilech. Všechny nově prodávané automobily už povinně několik let přijímač DAB musí obsahovat.